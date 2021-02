Elia Viviani weer in de top vijf in UAE Tour: “Mijn vorm wordt steeds beter”

Nog niet zo heel lang geleden onderging Elia Viviani verschillende hartonderzoeken, nadat hij last had van een hartritmestoornis. Intussen kreeg de sprinter groen licht om weer te koersen en reed hij vandaag al voor de derde keer naar de top vijf in de UAE Tour.

Viviani moest op het eiland Palm Jumeirah vandaag alleen voor Sam Bennett het hoofd buigen. In de openingsetappe, die uitmondde in een waaierspektakel, wist de Italiaan van Cofidis zich goed vooraan te handhaven en al naar de vijfde plaats te rijden. Drie dagen later, in Al Marjan, was hij de nummer vier in de daguitslag.

“Voor een sprinter is het eigenlijk nooit goed als je tweede wordt, want je wilt altijd een positie hoger eindigen. We moeten echter vooral onthouden dat mijn vorm beter wordt en we steeds in de top vijf blijven eindigen,” vertelde Viviani na afloop van de zesde etappe, “en dat ik de benen heb om vijfde, vierde en nu tweede te worden in alle drie de massasprints.”

“Morgen hebben we een nieuwe kans en gaan we er weer voor”, zei hij tot slot. Morgen eindigt de UAE Tour met een vlakke etappe over 147 kilometer van Yas Island naar Abu Dhabi-stad.