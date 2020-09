Elia Viviani voert Giro-ploeg Cofidis aan, Martin kopman in de Vuelta woensdag 23 september 2020 om 15:46

Elia Viviani is de kopman van Cofidis in de Giro d’Italia, die volgende week op het eiland Sicilië van start gaat. De Italiaan moet voor etappezeges zorgen in de ronde door zijn thuisland. In de Vuelta a España is Guillaume Martin de vooruitgeschoven pion.

In de Giro wordt de Cofidis-ploeg rond Viviani samengesteld, laat het team weten. Zijn deelname aan de Italiaanse ronde was lange tijd een vraagteken, maar de sprinter staat op 3 oktober toch aan het vertrek in Monreale. Door een voetblessure reed hij in eerste instantie een moeizame Tour de France, maar hij heeft vertrouwen geput uit zijn vijfde plaats in de slotetappe naar de Parijse Champs-Élysées.

Viviani is verheugd dat hij voor de zevende keer van start gaat in de Giro. “Ik heb een bijzondere geschiedenis met de ronde, zoals mijn eerste overwinning in 2015 en de ongelooflijke Giro 2018 (toen hij vier etappes won, red). De vorm is nu terug, ik ben tevreden met de manier waarop ik in Parijs ben geëindigd en ik ben erg gemotiveerd om naar de Giro d’Italia te gaan, waar de support nog veel groter is.”

Vanaf 20 oktober is Guillaume Martin de kopman van Cofidis in de Vuelta a España. De Fransman stond in de tweede week van de Tour enige tijd op de derde plaats en was uiteindelijk in Parijs de beste Franse renner op de elfde plek. “Ik heb het gevoel dat we nog steeds aan het begin van het seizoen staan. Voor mij zijn er twee belangrijke eendaagse races: het WK aanstaande zondag en Luik-Bastenaken-Luik. En ik ben al aan het plannen voor de Vuelta.”

De samenstelling van de teams moeten nog worden bekendgemaakt.

The Tour didn't go as I wanted, I was looking for a stage win but didn’t arrive. Complaining about missed opportunities is useless. So see you at the @giroditalia from 3 October 🇮🇹💪 #giroditalia photo: @pocispix pic.twitter.com/Z7lw9b8elg — Elia Viviani (@eliaviviani) September 23, 2020