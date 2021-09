Elia Viviani verslaat Tim Merlier in Grand Prix d’Isbergues

Elia Viviani is de laatste weken goed op dreef. De Italiaan won eerder deze maand al de GP des Fourmies en was vandaag de snelste in de Grand Prix d’Isbergues. De renner van Cofidis versloeg in een massasprint met nipt verschil Tim Merlier en Alberto Dainese.

In het noorden van Frankrijk werd vandaag de Grand Prix d’Isbergues gereden. De eendagskoers van UCI 1.1-statuur was 199 kilometer lang en eindigde in het verleden meer dan regelmatig in een (massa)sprint. De eerste helft van de koers kende de nodige hoogtemeters, maar toch leek niets een massasprint in de weg te staan, gezien de relatief vlakke finale. Het was dan ook niet verrassend dat rappe mannen als Tim Merlier, Elia Viviani, Arnaud Démare, Giacomo Nizzolo, Alberto Dainese en Niccolò Bonifazio de moeite hadden genomen om af te zakken naar het noorden van Frankrijk.

Rond het middaguur waren de renners goed en wel vertrokken en was het wachten op de vlucht van de dag. Die werd gevormd door vijf renners, maar echt veel voorsprong kregen ze niet van het peloton. Op een bepaald moment bedroeg het verschil twee minuten, maar in het peloton wisten de sprintersteams de situatie te controleren. De vluchters werden dan ook niet geheel verrassend netjes op tijd ingerekend en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint tussen de snelle mannen.

In de sprint voor de overwinning bleek Viviani net wat sneller dan Merlier en Dainese en zo boekte de 32-jarige Italiaan toch alweer zijn zevende overwinning van het seizoen. Viviani, die komend seizoen niet meer zal uitkomen voor Cofidis, was eerder dit jaar de beste in Cholet-Pays de la Loire en verder won hij twee etappes in de Adriatica Ionica Race, twee ritten in de Tour Poitou-Charentes en de GP de Fourmies.