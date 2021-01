Elia Viviani twijfelt nog tussen Giro d’Italia en Tour de France

Elia Viviani gaat in 2021 voor sportieve revanche, na een tegenvallend seizoen bij Cofidis. De Italiaan richt zich uiteraard weer op de nodige wegkoersen, maar heeft ook Olympische baanambities. En dus moet hij waarschijnlijk kiezen tussen de Giro d’Italia en de Tour de France.

De Olympische Spelen vinden dit jaar plaats van 23 juli tot en met 8 augustus in Tokio, mits het coronavirus niet nog een keer roet in het eten gooit. Viviani hoopt tegen die tijd te schitteren op enkele baannummers en dus is de Italiaan al bezig om een ideaal programma uit te stippelen richting de Spelen in Tokio.

De 31-jarige renner zal voor de Olympische Spelen nog een grote ronde betwisten, maar heeft nog geen keuze kunnen maken tussen de Giro (8-30 mei) en de Tour (26 juni-18 juli). “We hebben nog niks besloten, dat zullen we pas later doen. De ploeg geeft natuurlijk de voorkeur aan de Tour, zeker omdat er dit jaar veel sprintkansen zijn.”

Olympisch perspectief

“Maar als je het vanuit Olympisch perspectief bekijkt, is het kalendertechnisch beter om de Giro te betwisten. Er is dan nog voldoende tijd om te herstellen richting de Spelen”, zo laat Viviani weten aan Corriere dello Sport. Over zijn seizoensbegin kan Viviani al wel het nodige vertellen. De spurter zal het nieuwe wielerjaar op gang trekken in Spanje.

Vervolgens reist Viviani naar het Midden-Oosten voor de UAE Tour, gevolgd door Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Driedaagse Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Na deze wedstrijden richt Viviani zich weer op het baanwielrennen met de Nations Cup in Newport en de Europese kampioenschappen in Minsk.