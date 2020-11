Elia Viviani na tegenvallende start bij Cofidis: “Ik geloof nog altijd in het project”

Elia Viviani werd eind 2019 met veel tromgeroffel binnengehaald door Cofidis, maar de Italiaanse sprinter wist dit jaar helemaal geen overwinningen te boeken voor zijn nieuwe werkgever. “Waar het aan ligt? Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid”, zo laat Viviani weten aan La Gazzetta dello Sport.

De 31-jarige Viviani was in het tenue van Deceuninck-Quick-Step nog een veelwinnaar, maar het wil vooralsnog niet lukken in het truitje van Cofidis. “Ik voelde me nooit echt super, maar ik heb het ontwikkelen van een sprinttrein ook onderschat. Ik dacht dat het sneller zou klikken, maar dat is niet het geval. We kunnen wel spreken van een slecht seizoen.”

“We waren in de Tour Down Under al op zoek naar de winnende formule en we bleven vervolgens maar dingen veranderen en najagen. We konden de rust niet bewaren en dan is het moeilijk om resultaten te boeken. Ik heb dit jaar ook niet kunnen trainen op de baan en dat heb ik toch wel gemist”, aldus Viviani, die nog wel vertrouwen heeft richting 2021.

Chemie

“Ik geloof nu nog meer in het Cofidis-project. We zijn er dit jaar niet in geslaagd om een bepaalde chemie te creëren, maar ik geef absoluut niet op. We moeten volgend seizoen altijd samen koersen om zo een team te smeden. Zo moet Fabio Sabatini altijd deel uitmaken van de selectie, aangezien wij enorm goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar aanvullen. Dat staat buiten kijf.”

“Verder heeft Simone Consonni weer een stap gezet. Wat ik in 2021 allemaal wil bereiken? Ik wil als eerste over de streep komen, het maakt niet uit waar. We willen gewoon alles geven en opnieuw succesvol zijn.” Viviani zal volgend seizoen ook kunnen rekenen op nieuwkomers als hardrijders Tom Bohli en Jelly Wallays en sprinter Szymon Sajnok.