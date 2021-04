Elia Viviani moet passen voor Ronde van Vlaanderen

Elia Viviani zal zondag niet aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. De Italiaan heeft nog te veel last van zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. De rappe man van Cofidis hoopt volgende week wel op tijd klaar te zijn voor de Scheldeprijs.

De Italiaanse sprinter kwam afgelopen woensdag op de Mariaborrestraat, met nog zestig kilometer te gaan, lelijk ten val en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Na zijn val in Dwars door Vlaanderen had Viviani last van zijn schouder en knie, maar onderzoeken brachten geen breuken aan het licht.

De 32-jarige Viviani voelt zich echter nog niet klaar om zondag deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen. De sprinter hoopt wel te kunnen starten in de Scheldeprijs. Deze sprinterskoers zal worden verreden op woensdag 7 april. Viviani werd in 2017 nog tweede in de Scheldeprijs, achter de toen ongenaakbare Marcel Kittel.

Cofidis rekent zondag in de Ronde van Vlaanderen op de volgende renners: Christophe Laporte (de nummer twee van Dwars door Vlaanderen), Tom Bohli, André Carvalho, Jempy Drucker en de Belgen Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays.

Selectie Cofidis voor Ronde van Vlaanderen (4 april)

Piet Allegaert

Tom Bohli

André Carvalho

Jempy Drucker

Christophe Laporte

Kenneth Vanbilsen

Jelle Wallays