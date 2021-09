Elia Viviani de snelste in GP de Fourmies

Elia Viviani heeft de Grand Prix de Fourmies gewonnen. Na bijna 200 kilometer tussen Fourmies en Fourmies was de Italiaan van Cofidis de beste sprinter in deze UCI ProSeries-wedstrijd. Hij versloeg Pascal Ackermann, die uit was op zijn derde overwinning op rij, en Fernando Gaviria.

Het was lang wachten op een kopgroep in deze Coupe de France-wedstrijd, die de laatste edities steevast in een massasprint eindigde. Ayco Bastiaens (Alpecin-Fenix) wist uiteindelijk met Marlon Gaillard (TotalEnergies), Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) en Alexis Gougeard (AG2R Citroën) weg te rijden. Achter hen controleerden UAE Emirates, BORA-hansgrohe, Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step het peloton.

De sprintersploegen hadden de timing op orde en pakten de koplopers tien kilometer voor de finish in. Het draaide uiteindelijk uit op de verwachte massasprint, waarin Elia Viviani in extremis Pascal Ackermann van zijn hattrick in Fourmies hield. Gaviria moest genoegen nemen met de derde plaats.

Bij de vrouwen ging de overwinning in de GP Fourmies (UCI 1.2) naar Pfeiffer Georgi van Team DSM. De Britse was na ruim 117 kilometer koers de beste van een kopgroep en bleef Rachel Neylan (Parkhotel Valkenburg) en Sylvia Zanardi (BePink) voor.