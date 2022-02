Elia Viviani bekroont ploegwerk in Tour de La Provence na waaierspektakel

Elia Viviani heeft de eerste rit-in-lijn in de Tour de La Provence gewonnen. In Les Saintes-Maries-de-la-Mer was de Italiaan de beste in de eindsprint van een kopgroep die was ontstaan nadat de koers op de kant werd gezet. Voor Viviani is het zijn eerste overwinning voor INEOS Grenadiers sinds zijn terugkeer bij de ploeg. Filippo Ganna behield de leiderstrui.

De Tour de La Provence ging vandaag verder met een nagenoeg vlakke rit-in-lijn van Istres naar Les Saintes Maries de la Mer. De route ging eerst in noordelijke richting naar de Col de la Vayède, waar de eerste bergpunten waren te verdienen. Via de historische stad Arles koersten de renners door de Rhône-delta en de Camargue naar een finale-circuit van bijna 24 kilometer, dat twee keer moest worden afgelegd. Op papier was het een etappe voor de sprinters, maar aan de uiteinden van de Rhône en op de open vlakten van de Camargue kon de wind zomaar een rol gaan spelen.

Rond het middaguur werd onder een blauwe lucht het startsein gegeven, waarna verschillende renners meteen probeerden weg te rijden. Vervolgens kwam een kopgroep van zes renners tot stand met Pierre Rolland (B&B Hotels), Viktor Verschaeve (Lotto Soudal), Stéphane Rossetto (St Michel-Auber93), Tom Mainguenaud (Go Sport), Tristan Delacroix en Jean Goubert (beiden Nice Métropole Côte d’Azur). Zij reden maximaal vijf minuten weg bij het peloton. Mainguenaud kwam als eerste boven op de enige klim en verzekerde zich van de bergtrui aan het eind van de dag.

Onrust neemt toe vanwege wind

INEOS Grenadiers, de ploeg van winnaar van de eerste etappe Filippo Ganna, controleerde in het peloton. Na de Col de la Vayède nam de kans op waaiers toe en steeg de onrust in de koers. De verschillende versnellingen zorgden ervoor dat de voorsprong van de aanvallers langzaam maar zeker terugliep. Eenmaal in Arles keerde de rust terug, maar bij het uitrijden van deze historische stad nam de nervositeit weer toe. Op tachtig kilometer van de finish zetten verschillende ploegen het op de kant en brak het peloton in stukken uiteen.

Een eerste groep van zo’n 25 renners, met daarbij ook Aurélien Paret-Peintre, Samuele Battistella, Elia Viviani, Richard Carapaz, Filippo Ganna, Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose Jensen, Sep Vanmarcke, Pierre Latour en Nairo Quintana, denderde voort en haalde met nog 75 kilometer te koersen de kopgroep bij. Met nog 47 kilometer te gaan kwam de eerste groep voor het eerst over de finish. De voorsprong op een tweede groep met onder andere Bryan Coquard, Arnaud Démare en Philippe Gilbert bedroeg meer dan een minuut.

Alaphilippe haalde het in de eerste tussensprint voor Paret-Peintre en Louis Vervaeke. Het leverde de wereldkampioen drie seconden bonificatie op. Het kopstuk van Quick-Step Alpha Vinyl was iets van plan, want ook bij de tweede tussensprint pakte hij de volle buit, deze keer voor Latour en Maxime Bouet. Met nog 23 kilometer te gaan was de voorsprong van de eerste groep opgelopen tot meer dan twee minuten, waardoor wel duidelijk was dat de winnaar van de etappe van voren moest worden gezocht.

Bodnar probeert mede-aanvallers te verrassen

Naarmate de aankomst dichterbij kwam, nam de onrust toe in de kopgroep. Op zeven kilometer van de finish viel Maciej Bodnar aan en de Poolse hardrijder kreeg Alaphilippe achter zich aan. De wereldkampioen kreeg het gaatje niet dicht, waarna INEOS Grenadiers, dat met Viviani, Carapaz, Ganna en Luke Rowe vier man voorin had, zich op kop zette in de achtervolging. Bodnar bleek niet opgewassen tegen Ganna, die op een kilometer van de streep het laatste gaatje dichtreed. Ook Mads Würtz Schmidt probeerde nog tevergeefs weg te rijden.

INEOS Grenadiers wist Viviani vervolgens perfect te positioneren voor de sprint en de Italiaanse renner beloonde het werk van zijn ploeg. Vanmarcke eindigde als tweede, Alaphilippe was derde. Martijn Tusveld en Battistella maakten de top-5 compleet.