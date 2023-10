zondag 29 oktober 2023 om 16:47

Eli Iserbyt ziet nóg een grote favoriet voor het EK: “Hij zet zich altijd op die wedstrijd”

Eli Iserbyt moest in de Wereldbeker Maasmechelen genoegen nemen met de tweede plaats. Hij moest zijn meerdere erkennen in Lars van der Haar. “Lars was heel goed”, zei de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in het flashinterview na afloop.

“Ik maakte veel kleine foutjes”, vervolgde Iserbyt. “Het parcours was glibberig, maar niet gevaarlijk. We weten wat we doen. Ik maakte veel foutjes op de klein klimmetjes en viel nog een keertje. Technisch was het niet mijn beste wedstrijd, maar het gevoel was wel goed. Ik denk dat ik de tweede of derde beste renner in koers was. Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik ben blij met het resultaat.”

Wereldbeker-klassement

Ook daarna benadrukte Iserbyt nogmaals hoe sterk Van der Haar was. “Om zo’n voorsprong hier uit te bouwen is niet simpel. Het laat wel zien dat hij de beste renner in de wedstrijd was”, aldus de 26-jarige renner, die met Thibau Nys een tijdlang een ploegmaat van Van der Haar in zijn wiel had. “Maar ja, als je iemand aan je been hebt hangen, moet je rapper rijden hè. Als je echt superbenen hebt, rijd je er nog wel naartoe. Ik denk dat de waardeverhoudingen duidelijk waren. Gisteren was ik wat beter, vandaag was Lars beter. Een mooi weekend.”

Na twee manches staat Iserbyt tweede in de Wereldbeker, op één punt van Van der Haar. Wordt het klassement een doel? “Het is nog heel vroeg. Ik denk dat er veertien, vijftien wedstrijden zijn. Dus het is gewoon de bedoeling om een consistent niveau te hebben. De puntenverdeling is in de Wereldbeker nog altijd niet heel gunstig voor degene die tweede wordt, de winnaar krijgt nog altijd veel meer punten. Lars zei net dat hij toch niet alle wedstrijden rijdt, dus misschien maakt dat nog het verschil”, glimlachte hij.

Van der Haar en het EK

Zaterdag, na de Superprestige Ruddervoorde, zei Iserbyt dat Thibau Nys de grote favoriet is voor het EK van volgende week. Nu voegt hij daar nog een naam aan toe. “Een EK en Lars van der Haar gaat een beetje samen in één zin. Hij zet zich altijd wel op die wedstrijd. Natuurlijk zijn ze van dezelfde ploeg. Thibau rijdt voor België, Lars voor Nederland. Dat kan het weleens speciaal maken. Het zal een koers zijn die over de landsgrenzen heengaat. Vanthourenhout vindt ook een parcours op zijn maat, Sweeck is ook weer in orde. Er zijn vijf, zes mannen die kans maken.”