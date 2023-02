Eli Iserbyt wint WK-goud voor gewone mensen: “Om dit naar later mee te nemen, is uniek”

Eli Iserbyt pakte vanmiddag een bronzen medaille op het WK veldrijden. Daarmee toonde de Belg zich na afloop zeer content. “Dit doet me heel veel deugd. Ik ben blij om de derde plaats mee naar huis te nemen.”

“Toch ben ik ook ontgoocheld dat Wout niet kon winnen. Hij had het echt verdiend”, gaat hij verder. “Mijn taak was om Wout vanuit de start meteen mee te krijgen met Mathieu, omdat we wisten dat hij in de eerste ronde meteen zou versnellen, wat uiteindelijk ook het geval was.”

“Iedereen startte in het begin hard. Ik kon vanuit de achtergrond het gevecht bekijken en kwam uiteindelijk meer in de wedstrijd. Het was uiteindelijk mijn geluk dat Lars bleef rijden.”

In de laatste ronde ontdeed Iserbyt zich uiteindelijk van Van der Haar. “Hij liet mij op kop in de laatste ronde. Ik verwachtte nog een demarrage, maar die kwam er niet. Op de balken heb ik uiteindelijk versneld. Die paar seconden die ik daar pakte hield ik vol tot de streep.”

“Dit had ik nodig”, eindigt Iserbyt. “De derde plek en medaille neem en medaille neem ik toch mee. Een medaille op een kampioenschap pakken ze me niet meer af.”