Eli Iserbyt wint meteen na terugkeer uit VS: “Het was het beste parcours om terug te komen”

Eli Iserbyt heeft de terugkeer van de veldritten in de Verenigde Staten goed verteerd. De Europees kampioen bepaalde in Ruddervoorde lange tijd het koersbeeld samen met Quinten Hermans, die net na halfkoers struikelde over de balken. De 24-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal reed alleen verder en stelde zijn zesde zege van het seizoen veilig.

Iserbyt voelde zich over het algemeen wel goed na de trip naar de Verenigde Staten, waar hij de zeges pakte in Waterloo en Iowa City. “Het was wel een lastig gevoel. Ik had een loom hoofd. Het voelde alsof ik nog in mijn bed lag, ik was er nog niet helemaal bij. Maar ik vind hier wel een parcours dat ik heel graag doe, dus ik denk dat dit het best mogelijke parcours was om terug te komen met zo’n gevoel.”

“Ik denk dat Quinten net iets beter was in het begin”, vertelde Iserbyt na afloop van de wedstrijd. De Europees kampioen had het zelf in eerste instantie wat moeilijk in het zand. “Quinten reed een heel sterke wedstrijd en vroeg ook niet om over te nemen, dus ik bleef maar volgen. Ik maakte ook wat foutjes. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam ik er steeds meer in en zag ik dat Quinten fout na fout begon te maken. Toen hij viel op de balken, wist ik dat het mijn moment was om iets te versnellen.”

Dat hij zijn voorsprong vooral op de technische stukken pakte, zei Iserbyt verder. “Ik amuseerde me wel. Het kostte niet echt veel moeite in de bochten, maar de rechte stukken waren wel iets moeilijker. Naar morgen (Zonhoven, red.) toe denk ik dat ik net iets beter moet zijn omdat het daar iets meer rechtdoor is.”

‘Vandaag wilde ik op reserve meerijden’

Of hij met het oog op de Wereldbeker van Zonhoven met de rem erop had gereden, werd hem nog gevraagd. “Ja, toch wel. Daarom drong ik in het begin niet aan om over te nemen. Een normale Eli zou zeker wel overgenomen hebben, maar vandaag wilde ik op reserve meerijden. Dat is gelukt. In de laatste vier, vijf ronden moest ik wel iets rapper rijden, maar het was plezant en dan voel je het ook wat minder.”

Na zijn derde plaats in Gieten en zijn overwinning in Ruddervoorde heeft Iserbyt 28 punten in de strijd om de Superprestige, waar hij samen met Toon Aerts en Quinten Hermans gedeeld aan de top staat. “Het is nog een lange weg naar eind februari. Nu mik ik vooralsnog meer op dagoverwinningen. Een klassement zien we in december wel.”