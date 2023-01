Eli Iserbyt weet eindelijk weer te winnen: “Als je elke dag pijn hebt, is dat heel moeilijk”

De laatste crosszege van Eli Iserbyt dateerde van 29 oktober 2022, toen de West-Vlaming de Superprestige Ruddervoorde won, maar op Nieuwjaarsdag kwam hij weer als eerste over de streep. Hij won deze zondag de GP Sven Nys. “Ik moet mijn entourage bedanken, de ploeg en iedereen die in mij is blijven geloven”, zei Iserbyt in het flashinterview na afloop.

“Het was zeker niet gemakkelijk de afgelopen twee maanden”, ging hij door. “Het was een dun koortje tussen stoppen met het seizoen of toch doorgaan. Ik voel me nu al terug beter. De winst doet me heel veel deugd. Ik moet ook Michael (ploeggenoot Michael Vanthourenhout, red.) bedanken, want die heeft me in de laatste ronde echt opgepept om er weer voor te gaan.”

Iserbyt kampte de afgelopen maanden met rugproblemen. “Als je elke dag pijn hebt, als je ermee opstaat en ermee gaat slapen, dan is dat heel moeilijk. Er komt ook nog altijd wat commentaar bij. Dat is zeker niet gemakkelijk voor mij. Ook door de komst van Mathieu (van der Poel, red.), Wout (van Aert, red.) en Pidcock wordt de rest negatiever bekeken. Ik ben toch blij vandaag om de overwinning mee te grijpen. Het viel allemaal een keer op de goede plek.”

In de slotronde leek Tom Pidcock op weg naar de winst, maar de wereldkampioen maakte een fout op het wasbord. “Het was een heel verraderlijk parcours. Overal, maar vooral op het einde. Drie ronden voor het einde vond ik een goed spoor op de laatste klim. Ik wist dat ik daar het verschil kon maken, als ik daar op kop zat.”

X2O Trofee

Naast de dagzege, deed Iserbyt ook goede zaken in het klassement van de X2O Trofee. Directe concurrent Lars van der Haar verloor veel tijd. “Maar Herentals (3 januari, red.) en Koksijde (5 januari, red.) komen er snel aan en vandaag ben ik wel diep geweest. Hopelijk herstel ik goed en kan ik in Herentals de schade beperken, want dat is niet mijn favoriete parcours.”