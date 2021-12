Eli Iserbyt verrast door Pidcock: “Ik dacht dat hij mijn lijn zou volgen”

Eli Iserbyt moest zaterdag in extremis het hoofd buigen voor Tom Pidcock. Na afloop laat de Belg weten verrast te zijn door de late inhaalmanoeuvre van zijn rivaal: “Ik dacht eigenlijk dat hij mijn lijn zou volgen bij de balken, zodat we een langzame sprint naar de meet zouden krijgen.”

“Maar hij ging sneller en zat ineens niet meer in mijn wiel”, gaat hij verder. “De laatste ronde was me gewoon net iets teveel. Ik heb ervoor gestreden. Soms win je en soms verlies je. Op sommige delen van het parcours was ik de betere, op sommige delen Pidcock.”

Desalniettemin overheerst de teleurstelling. “Het is heel jammer dat ik hier tweede word. Ik voelde me namelijk heel goed en het parcours lag me ook echt wel. Als ik hier tactisch had willen rijden, dan had Michael een obstakel moeten vormen voor de anderen. Dat heeft alleen geen nut, vind ik.”

Zondag kan Iserbyt zich revancheren in Namen, als hij en Pidcock opnieuw aan de start staan. Het parcours lijkt op maat van de Brit, maar dat wil niet zeggen dat Iserbyt het daar bij laat. “Het is mogelijk om hem te kloppen. Ik wil er een mooie race van maken”, eindigt hij.