Eli Iserbyt over EK-strategie België: “We moeten Van der Haar naar de kop dringen”

België heeft in de breedte het sterkste team op het EK veldrijden voor mannen van aankomende zondag, maar met Lars van der Haar heeft Nederland misschien wel de topfavoriet in huis. Hoe gaan de Belgen de winnaar van de Koppenbergcross kloppen? “We moeten hem naar de kop dringen en zorgen dat hij niet freewheelend meegaat naar de laatste twintig minuten van de wedstrijd”, zegt Eli Iserbyt in gesprek met Het Nieuwsblad.

Voor België starten onder anderen Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans – stuk voor stuk kanshebbers. “Ik denk dat het goed is dat we met vier zijn, we kunnen dit parcours allemaal wel wat aan, dus de vorm van de dag zal veel zeggen”, stelt Iserbyt, alvorens titelverdediger Van der Haar aan te wijzen als grote uitdager. “We moeten als Belgische ploeg onze eigen koers rijden, maar we mogen zeker en vast Lars niet vergeten.”

“We moeten hem naar de kop dringen en zorgen dat hij niet freewheelend meegaat naar de laatste twintig minuten van de wedstrijd. Want dan kan hij gevaarlijk zijn. We hebben geleerd dat hij nog steeds in koers is, ook als hij op tien seconden zit”, aldus de Europees kampioen van 2020, die eerder in een interview met Het Laatste Nieuws liet doorschemeren geen hoofddoel van het EK te hebben gemaakt. “Het is de minst prestigieuze trui van allemaal”, zei hij in dat gesprek.