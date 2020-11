Eli Iserbyt na zege in Kortrijk: “Wist dat ik moest gaan na afgeven Van Aert”

Eli Iserbyt besliste zaterdag het eerste duel met Wout van Aert in zijn voordeel. Na de eerste ontmoeting met zijn concurrent van Jumbo-Visma was de Europees kampioen vol lof: “Hij was super.”

“Aan het begin zei hij nog dat hij à bloc zat, maar daar geloofde ik niet veel van”, gaat Iserbyt verder in het flashinterview. “Ik hoorde hem niet ademen, dus ik wist dat hij goed zat. Het is mooi dat hij de wedstrijd maakt door zoveel op kop te rijden. Dat hoeft hij niet te doen, maar chapeau voor hem.”

Toen Van Aert het tempo versnelde na de lekke band van Vanthourenhout, wist Iserbyt wanneer hij moest gaan. “Direct na het afgeven van Van Aert moest ik gaan. Hij heeft nu nog niet die recuperatie die wij wel hebben. Daarna hoorde ik dat hij een foutje had gemaakt en ben ik volle bak gegaan.”

“Ik heb het niet cadeau gekregen”, concludeert de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Want ook Van der Haar was heel sterk. Nu snel met het vliegtuigje naar Tabor, Hopelijk zal iemand een kaartspel meenemen.”