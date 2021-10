Eli Iserbyt na winst: “Werd plots bijzonder glibberig door de regenval”

Eli Iserbyt vertelde vooraf een doel gemaakt te hebben van de Wereldbeker. Hij heeft de start alvast niet gemist. In Waterloo was hij met voorsprong de beste van het hele lot. “Al kende ik in de openingsronde kettingproblemen. Ik heb vooral niet gepanikeerd.”

“Na een paar honderd meter wedstrijd trapte ik even ketting door toen die even vastgeraakte tussen mijn kader”, reageerde Iserbyt tijdens het flash-interview. “Ik zakte even weg, maar ik wist dat ik vooral niet mocht panikeren. Toen het plots begon te regenen, veranderde het parcours echter in een ijsspiegel. Ik zag de valpartijen, maar kon zelf rechtblijven.”

“Michael (Vanthourenhout, red) was ook sterk en we werkten een tijdje goed samen om de voorsprong uit te bouwen. Maar toen ik zag dat Quinten Hermans naderde, heb ik het tempo opgedreven. Die inspanning kon ik volhouden tot het einde en het afwerken. Uiteraard een prima start van de Wereldbeker.”

Morgen vliegt Iserbyt met de ploegmaats richting Fayetteville, waar woensdag al de tweede manche van de Wereldbeker op het menu staat. “Gelukkig is alles prima geregeld. Morgenochtend rijden we hier nog even los, daarna rijden we naar de luchthaven in Chicago en vliegen we naar Bentonville.”