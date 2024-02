zondag 4 februari 2024 om 17:30

Eli Iserbyt na vijfde plaats: “Ik voel dat het vat leeg is”

Video Eli Iserbyt reed in Tábor niet het WK waar hij op gehoopt had. De Belg bleef steken op een vijfde plaats. “Ik ben ontgoocheld, maar vijfde was het hoogt haalbare”, zegt hij voor onze camera.

“Ik voel dat het vat een beetje leeg is”, verwijst Iserbyt naar zijn drukke crosswinter. “Ik reed tegen een muur aan, en dat is niet leuk rondrijden. De topconditie is misschien wel over.”

Daarmee betaalt Iserbyt de prijs van weinig crossen te skippen. “Omdat het vandaag niet voor de wereldtitel is, kon ik ermee leven. We wisten dat het voor de tweede of derde plaats was. Dat is dan superjammer, maar een ander gegeven. Als de toekomst andere perspectieven biedt, kunnen we daar beter in plannen.”

Zal Iserbyt dan ook minder crossen? “Het is te zien hoe Mathieu zijn kalender aanpakt. Daar kunnen we misschien op inspelen. Tot ik 30 ben, zou ik niet graag wedstrijden overslaan.”