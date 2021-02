Eli Iserbyt na eindwinst in X2O Trofee: “Mijn doelen voor dit seizoen bereikt”

Voor Eli Iserbyt was het winnen van het X2O Trofee-eindklassement een van zijn grote doelen dit seizoen. Dat hij de overwinning in Brussel over de streep trok, stemt hem dan ook tevreden. “Ik heb mijn doelen voor dit seizoen bereikt: een trui pakken, een paar mooie zeges behalen en een eindklassement winnen”, reageert de Europese kampioen.

In Brussel kon Iserbyt niet meedoen om de winst. Hij eindigde op een minuut van Toon Aerts als zesde. “In het begin zat ik vrij snel à bloc. Ik zag de seconden er elke ronde bijkomen, maar gelukkig was mijn voorsprong op Toon Aerts groot genoeg. Zo heb ik de eindzege in het klassement toch relatief makkelijk kunnen veilig stellen”, zegt de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Op het eindpodium werd Iserbyt geflankeerd door Aerts en ploeggenoot Michael Vanthourenhout. Aerts had na acht manches een achterstand van 1.55 minuut en Vanthourenhout een achterstand van 2.55 minuut.

“Maar ik voel wel dat het op is. Ik rijd elke cross op de limiet rond. Deze week ga ik het rustig aan doen en me vooral mentaal nog eens proberen opladen voor dat laatste weekend”, aldus Iserbyt, die komende week nog in Sint-Niklaas en Oostmalle in actie komt.