Eli Iserbyt leidt alle klassementen: “Wereldbeker blijft hét hoofddoel”

Interview

Hij topt de UCI-ranking, is gedeeld leider in de Superprestige én leidt soeverein in de Wereldbeker en de X20 Trofee. Maar hoe houdbaar is dat in een seizoen met een overvolle kalender? “Voorlopig blijf ik alles rijden, maar ik ben realistisch. In elk geval is de Wereldbeker hét hoofddoel”, zegt de Europese kampioen.

Acht overwinningen, waarvan drie van de vijf Wereldbekers, één van de twee reeds verreden Superprestigemanches en de openingsproef van de X2O Trofee. Dan weet je dat Eli Iserbyt hoog staat in alle rankings. Meer zelfs, hij topt ze allemaal. En dat in een zwaar beladen winter.

Zei Sven Nys in ons RIDE Magazine: “De uitgebreide Wereldbeker versmacht de andere crossen. Zeker in de kerstperiode, waar de klassiekers elkaar opvolgen, zullen de renner en rensters snoeien in hun programma. Zelfs de allergrootste motoren gaan hier keuzes moeten maken.”

Eli Iserbyt heeft dat tot op vandaag nog niet gedaan. Hij verkiest af te wachten hoe zijn lichaam de volgende anderhalve maand reageert. “Normaal krijg ik elk seizoen in december af te rekenen met een dipje”, vertelde hij na zijn zege op de Koppenberg. “Daar hebben we de voorbije zomer proberen aan werken, maar ik wil ook niet naïef zijn. Het is nu al tien jaar zo, dus ga ik vandaag niet beweren dat het niet gaat gebeuren.”

Superdag

“Maar we hopen het wel op te vangen”, blijft hij optimistisch. “Hoe? Door niet overal voluit te gaan. Te sparen in wedstrijden waarin het kan. Ploegleider Richard Groenendaal helpt me daarin, met zijn ervaring. Al was deze Koppenbergcross daar niet het beste voorbeeld van, want ik reed best lang solo. Maar dat was omdat ik een superdag had en de goede kadans te pakken had.”

En als er toch keuzes gemaakt moeten worden, dan twijfelt de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal niet. “De Wereldbeker is mijn absolute hoofddoel. De Superprestige heb ik ook niet gewonnen, dat wil ik ook graag. En ik heb voor alle duidelijkheid ook niets tegen de X2O Trofee, maar ik moet realistisch zijn: ik kan niet overal en altijd top zijn. Laat ons zeggen dat Superprestige en X2O Trofee geen must zijn.”

VAM-berg

En het EK van zondag op de VAM-berg? “Ik zal wel topfavoriet zijn, zeker? Ik begrijp dat ik die status opgeplakt krijg, maar ik onderschat de concurrentie niet. Toon Aerts en Lars van der Haar kunnen dat parcours aan. Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout zijn ook sterk als het op klimmen aankomt. Maar ik zou uiteraard dolgraag mijn titel verlengen.”

Iserbyt beseft het belang van het sterrenshirt. “Kijk, het Belgisch kampioenschap in Middelkerke wordt in het zand verreden. Dat ligt mij minder goed. Op het WK in de VS staan wellicht alle toppers aan de start. Als ik met zekerheid een kampioenschapsshirt wil dragen de komende twaalf maanden, dan moet ik die zondag bemachtigen.”