woensdag 7 februari 2024 om 16:00

Eli Iserbyt klopt Michael Vanthourenhout in Maldegem, valpartij nekt Pim Ronhaar in finale

Eli Iserbyt heeft woensdag een spannende editie van de de Exact Cross Maldegem gewonnen. In de eerste race na het WK van afgelopen weekend deed Pim Ronhaar lange tijd mee om de zege, maar hij kwam in leidende positie ten val in de slotronde. Iserbyt profiteerde, samen met ploeggenoot Michael Vanthourenhout, en won solo. Niels Vandeputte hield daarachter Lars van der Haar van het podium.

De kopstart was voor Lars van der Haar, maar de Nederlander zakte weg toen hij vervolgens in de eerste zandbak gehinderd werd door Niels Vandeputte. Daarop nam Eli Iserbyt, die last minute toch besloot om mee te doen, de kop over. Joran Wyseure, Michael Vanthourenhout, Ryan Kamp en Pim Ronhaar volgden. De verschillen bleven echter klein.

In de tweede ronde reed een zestal weg onder aanvoering van Ronhaar, met ook Iserbyt, Vanthourenhout, Vandeputte, Emiel Verstrynge en Felipe Orts. Rondenlang bleven zij in elkaars spoor, al probeerde Ronhaar er wel een zware cross van te maken in de diverse modder- en zandstroken.

Halverwege de wedstrijd viel Verstrynge weg vooraan, maar zijn plek werd ingenomen door Van der Haar. Hij was als enige in staat om de sprong te maken uit de achtervolgende groep en kon aansluiten omdat ploegmaat Ronhaar het tempo even drukte. Zes kandidaten voor de zege begonnen zo aan de finale, al kwam het Crelan-Fristads-trio Verstrynge, Wyseure en Laurens Sweeck nog wel tot de staart van de groep.

🚵🇧🇪 | Pim Ronhaar maakt de koers, maar valt aan kop! Zijn kansen zijn verkeken! #ExactCross 📺 Cross kijk je op discovery+ pic.twitter.com/bYkomeFynl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 7, 2024

Ronhaar neemt te veel risico in slotronde

Drie rondes voor het einde plaatste Iserbyt een eerste versnelling, maar die had weinig effect. Een serieuze demarrage van Ronhaar zette de rest wel op scherp. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde knalde de Nederlander weg en dwong hij Vanthourenhout, Iserbyt en Vandeputte in het defensief. Daarachter vielen al serieus wat gaten.

Ronhaar nam zeer veel risico, wat hij in de slotronde moest bekopen met een harde valpartij. De overwinning kon hij daardoor wel vergeten. Iserbyt ontweek hem ternauwernood en ook Vanthourenhout kon om hem heen. Zij hadden een minimale voorsprong op Vandeputte, Van der Haar en Orts. Het gat was echter groot genoeg; Iserbyt nam de kop en kwam solo over de finish, voor Vanthourenhout en Vandeputte.

Exact Cross Maldegem 2024

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt in 59m43s

2. Michael Vanthourenhout op 3s

3. Niels Vandeputte op 5s

4. Lars van der Haar op 8s

5. Felipe Orts op 18s

6. Joran Wyseure op 32s

7. Emiel Verstrynge op 55s

8. Laurens Sweeck op 1m10s

9. Pim Ronhaar op 1m38s

10. Ryan Kamp op 1m46s