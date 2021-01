Eli Iserbyt kan starten op BK veldrijden: “Geen breuk en geen barstjes”

Goed nieuws voor Eli Iserbyt. De Europees kampioen kan komend weekend ‘gewoon’ starten op het BK veldrijden in Meulebeke. Zondag moest hij nog opgeven in de Wereldbeker van Hulst, omdat hij na een nieuwe val vreesde voor een scheur of breuk in zijn al geblesseerde elleboog.

Maandag onderging Iserbyt een nieuwe controle in het ziekenhuis. Die onderzoeken wezen uit dat de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal in actie kan komen tijdens de Belgische titelstrijd. “Door de val is er nog een extra bloeduitstorting rond het ellebooggewricht bijgekomen, maar van een breuk is geen sprake en er werden ook geen barstjes vastgesteld”, aldus Iserbyt.

“Dat betekent dat ik zondag zeker van start kan op het Belgisch kampioenschap. Al zal dat uiteraard niet in de meest ideale omstandigheden zijn”, geeft hij aan. Na zijn val in Heusden-Zolder (DNF) wist hij met een stevige ondersteuning aan zijn elleboog knap vierde te worden in Baal, waardoor hij nog altijd de leiding heeft in het klassement van de X2O Trofee. Wel gaf hij dan op in Hulst.

“Gekke dingen ga ik niet meer doen deze week”, kijkt Iserbyt vooruit. “De blessure kan alleen maar herstellen door de elleboog te laten rusten. Na het BK heb ik een crossvrij weekend, alleen zondag zal ik nog een keer de pijn moeten verbijten. Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt en dat ik de voorbije twee weken niet te veel aan conditie heb moeten inboeten.”

