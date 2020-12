Eli Iserbyt gaat met pijnlijke elleboog van start in Baal

Eli Iserbyt heeft besloten om vrijdag 1 januari 2021 te gaan starten in de X2O Trofee van Baal. De Europees kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam vorig weekend in Zolder zwaar ten val en liep daarbij een elleboogblessure op. Na een korte training op donderdag besloot hij om tóch te starten in de GP Sven Nys.

“Het gaat lukken, maar pijnlijk wordt het wel. Alle spieren rond de elleboog zijn geraakt, en die hebben veel tijd nodig om volledig te herstellen”, legt Iserbyt uit. “Vooral onverwachte schokken doen pijn. En trekken aan het stuur is erg moeilijk.”

“Springen over de balken, dat zal ik waarschijnlijk niet kunnen doen. En ook in de start wordt het moeilijk. Recht op de pedalen staan wordt pijnlijk, maar Baal is gelukkig een tempocross”, zegt hij. Een andere belangrijke reden voor Iserbyt om van start te gaan? Hij staat (ruim) aan de leiding van het X2O Trofee-klassement en wil die positie graag behouden.

De elleboog van Iserbyt zal stevig ingetapet zijn om overstrekking tegen te gaan. Over zijn deelname aan de Wereldbeker van Hulst (zondag 3 januari) wordt pas besloten na Baal.

