Eli Iserbyt: “Dit parcours komt in de buurt van mijn ideale omloop” zondag 16 februari 2020 om 16:58

Eli Iserbyt wist vandaag zijn tiende zege van het seizoen te boeken, door in het Zeeuwse Hulst naar de zege te soleren. “Ik had in de eerste ronde al een heel goed gevoel. Dit parcours komt in de buurt van mijn ideale omloop”, zo vertelde de winnaar na afloop.

Iserbyt reed al vrij snel weg van zijn concurrenten, om in het vervolg van de cross alsmaar verder uit te lopen. “De rondetijden waren heel egaal. Tom Pidcock kwam nog even opzetten, maar de concurrenten bleven toch hangen. Ik kon mijn voorsprong uiteindelijk redelijk makkelijk uitbouwen tot veertig seconden”, zo klinkt het.

Het is voor Iserbyt alweer de tiende overwinning van het seizoen, na onder meer vier wereldbekerzeges. “Ik ben heel erg blij met mijn tiende overwinning. Het is een mooi cijfer om af te ronden. Er komen echter nog een paar wedstrijden aan. Hopelijk komt er nog eentje bij”, zo klinkt het gemotiveerd.

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal had tijdens de cross niet al te veel last van de wind. “Ik moest één keer goed mijn stuur vasthouden, maar het ging wel. Het was allemaal nog net doenbaar. Deze cross was echt op mijn lijf geschreven. Ik kon het verschil maken op al die korte knikjes bergop.”