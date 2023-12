Zeger Schaeken • zaterdag 30 december 2023 om 11:13

Eli Iserbyt: “De Grote Vier? Ik ben niet zo bezig met groot of klein”

Video Eli Iserbyt kan terugkijken op een aantal zeer goede crossen. In Heusden-Zolder vocht hij met Wout van Aert tot de laatste ronde en in Diegem werd hij maar nipt geklopt door Tom Pidcock in de strijd voor de tweede plaats. “Ik verbaas mezelf ook”, vertelde de West-Vlaming voor de camera van WielerFlits.

“Mijn conditie is nog nooit zo goed geweest. Ik heb op dit moment een heel mooie vorm, misschien wel de vorm van mijn leven. Ik ben blij dat het in deze periode is, want als je nu iets minder bent, is het moeilijk om goed te herstellen. Voor mij was Diegem de derde wedstrijd op rij, maar ik heb nog steeds heel goede benen. Ik verbaas mezelf ook.”

Ondanks dat Iserbyt als enige crosser alle klassementscrossen afwerkt, lijkt zijn niveau dus alleen maar beter te worden. Wat is zijn geheim? “Ik werk de hele zomer naar de winter toe. Ik ben iemand die alles opzij zet voor de cross. Het is ook het moment dat het moet gebeuren voor mij. Ik ben erg gefocust, ik leef voor mijn sport. Ook mijn omgeving. Alles bij elkaar zorgt dat voor mooie prestaties.”

Grote Vier?

Tijdens de avondcross in Diegem vertelde ploegmanager Jurgen Mettepenningen aan Sporza dat er nu ook van ‘de Grote Vier’ zou gesproken kunnen worden. “Ik ben niet zo bezig met groot en klein of vier of vijf, of drie”, aldus Iserbyt. “Maar natuurlijk is het wel leuk dat je die prestaties levert, maar voor mij moet daar geen naam opgeplakt worden. Het is iets dat leeft in de pers. Die drie toppers brengen veel volk naar de cross en ze verdienen dat ook (die erkenning, red.). Ik denk dat ze daar ook nog net iets groter zijn dan mij.”