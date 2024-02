zondag 18 februari 2024 om 16:05

Eli Iserbyt boekt vijftigste profzege in X2O Trofee Brussel, Toon Aerts weer vierde

De laatste manche in de X2O Badkamers Trofee van het seizoen is gewonnen door Eli Iserbyt. Na een vermakelijk uur door de modder kwam de Belgische kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal solo over de finish. Hij versloeg ploegmaat Michael Vanthourenhout (tweede) en Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis (derde). Het is de vijftigste profzege voor Iserbyt in de cross.

In de slotmanche van de X2O Trofee stond vooral de dagzege op het spel, omdat Lars van der Haar een geruststellende voorsprong van 4.51 minuut op Eli Iserbyt had in het klassement, en net als zaterdag in Sint-Niklaas was er volop aandacht voor de comeback van Toon Aerts. Die moest zich andermaal vanop de laatste startrij naar voren werken.

Nationale kampioenen Joris Nieuwenhuis en Eli Iserbyt hadden de beste start in de modder. Zij sloegen al meteen een gat met een grote achtervolgende groep, waar Aerts ook de aansluiting had gevonden. Het werd vervolgens een man-tegen-mangevecht op de meest technische stroken, die vooral op de gladde schuine kanten gesitueerd waren.

Drietal strijdt om de overwinning

Omdat Iserbyt het tempo wat drukte vooraan, kon Michael Vanthourenhout de oversteek maken vanuit de achtergrond. Een van de drie ging de overwinning pakken, want de achtervolgers bleven foutjes maken en dus liep het verschil steeds verder op. Vooral Nieuwenhuis en Vanthourenhout leken nog over overschot te beschikken.

Drie rondes voor het einde vielen er wat verschillen. Na een versnelling van Vanthourenhout blies Nieuwenhuis zichzelf op. Iserbyt had dat door en schoot naar het wiel van zijn ploegmaat. Het Vlaamse duo brak op die manier Nieuwenhuis, die ook steeds meer foutjes begon te maken, waardoor alleen de winnaar nog bepaald moest worden.

Mijlpaal voor Eli Iserbyt

In de voorlaatste ronde moest Vanthourenhout even van de fiets en daar profiteerde Iserbyt optimaal van. De Belgische kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal sloeg een serieus gat en gaf dat in de finale niet meer weg. Iserbyt trok de zege naar zich toe en bereikte daarmee een mijlpaal: het is zijn vijftigste (!) profoverwinning in het veldrijden.

Verder mochten Vanthourenhout (tweede), Nieuwenhuis (derde) en Van der Haar (als eindwinnaar in de X2O Trofee) het podium bestijgen. Comeback kid Toon Aerts eindigde, net als in Sint-Niklaas, weer als vierde. Nu was dat wel op grote achterstand van het podium.

X2O Badkamers Trofee Brussel 2024

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt in 1u04m30s

2. Michael Vanthourenhout op 9s

3. Joris Nieuwenhuis op 56s

4. Toon Aerts op 1m48s

5. Toon Vandebosch op 2m05s

6. Niels Vandeputte op 2m21s

7. Ryan Kamp op 2m34s

8. Joran Wyseure op 3m00s

9. Lars van der Haar op 3m15s

10. Cameron Mason op 3m57s