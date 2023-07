Elf renners reden in 2023 Giro d’Italia en Tour de France uit

In 2023 zijn er elf renners in geslaagd om zowel de Giro d’Italia als de Tour de France uit te rijden. Onder hen natuurlijk Sepp Kuss, die tot twee keer toe zijn kopmannen het eindklassement zag winnen.

Naast Kuss was ook Thibaut Pinot een smaakmaker in de eerste twee grote rondes van het jaar. De Fransman eindigde als vijfde in de Giro en won daar het bergklassement, terwijl hij de Tour de France als elfde besloot.

Warren Barguil, Alberto Bettiol, Magnus Cort (ritzege in de Giro), Jack Haig, Bob Jungels, Alex Kirsch, Patrick Konrad, Gianni Moscon, Aurélien Paret-Peintre (ritzege in de Giro) zijn de overige namen.

Van deze namen staat alleen Kuss op de longlist voor de Vuelta a España, die over iets meer dan een maand begint in Barcelona.