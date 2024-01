maandag 22 januari 2024 om 16:12

Eleonora Gasparrini snelt naar de zege in Trofeo Binissalem-Andratx

Eleonora Gasparrini heeft de eerste editie van de Trofeo Binissalem-Andratx op haar naam geschreven. De snelle Italiaanse werd in de laatste manche van de Challenge Mallorca Femenina ideaal gepiloteerd door haar ploeggenote Silvia Persico en rekende in de sprint af met Noemi Rüegg.

Voor het eerst heeft de organisatie van de Challenge Mallorca ook een reeks vrouwenwedstrijden op het programma staan, enkele dagen voor de mannen hun wedstrijden gaan betwisten op het Spaanse eiland. In de eerste manches (Trofeo Felanitx-Colònia en de Trofeo Palma Femina) ging EF Education-Cannondale er met de volle buit vandoor. De Amerikaanse formatie was er ook op gebrand om de derde en laatste wedstrijd, Trofeo Binissalem-Andratx, winnend af te sluiten.

Tussen startplaats Binissalem en de finish Andratx moesten de rensters iets meer dan 114 kilometer afleggen, met onderweg de klim naar Valldemossa (4,4 km aan 5,7%), Coll d’en Claret (3 km aan 4,5%), Coll de sa Gramola (3,8 km aan 4,2%) en de Coll de S’Arracó (1 km aan 6,3%). Eenmaal over de top van de laatste klim, was het toch nog ruim tien kilometer tot de licht oplopende finish. Een sprint met een omvangrijke groep was dan ook zeker geen gekke gedachte.

Kopgroep van drie

Drie rensters zagen een dergelijk scenario niet zitten en kozen al vroeg voor de aanval. De Oostenrijkse Kathrin Schweinberger (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team), de Duitse Katharina Fox en haar ploeg- en landgenote Helena Bieber (Maxx-Solar Rose Women Racing) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong te vergaren van goed zes minuten. In het peloton gingen de alarmbellen nog niet af, in de wetenschap dat deze vlucht goed te controleren was.

Schweinberger, Bieber en Fox bleven lang bij elkaar, maar bij het aansnijden van de heuvelachtige finale spatte de kopgroep uiteen. Fox bleek in de spits van de koers over de sterkste klimbenen te beschikken en reed weg van haar medevluchters. Waar Schweinberger en Bieber na verloop van tijd weer werden ingerekend door het inmiddels flink uitgedunde peloton, bleef Fox voor de meute uitrijden. Met nog 25 kilometer te gaan, bedroeg haar voorsprong nog altijd drie minuten.

Dappere Fox houdt knap stand

Was dit genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep? Het zag er even goed uit, maar door enkele tempoversnellingen bij de achtervolgsters smolt de voorsprong toch als sneeuw voor de zon. Alleen: er kwam maar geen goede achtervolging tot stand, wat dan weer in het voordeel was van de eenzame Fox. De Duitse begon zo toch met een mooie voorsprong – zo’n anderhalve minuut – aan de afdaling van de Coll de sa Gramola.

Opgeven stond niet in het woordenboek van Fox, maar de 27-jarige renster leek toch steeds meer een vogel voor de kat. Ze zag haar voorsprong steeds verder slinken en met nog vijf kilometer te gaan kwam er dan toch een einde aan haar dappere solo-onderneming. Met het inrekenen van Fox was het uitkijken naar onder meer Silvia Persico, Ashleigh Moolman-Pasio en Mavi García. Deze toppers zaten nog goed van voren, maar wie zou er met de zege vandoor gaan?

Toch een sprint, Gasparrini wint na knappe lead-out

De dominante formatie in deze Challenge Mallorca Femenina, EF Education-Cannondale, was ook nog goed vertegenwoordigd in de eerste elitegroep. De Amerikaanse formatie besloot dan ook zijn verantwoordelijkheid te nemen en reed een strak tempo in dienst van Noemi Rüegg, de winnares van de Trofeo Felanitx. De Zwitserse werd gegangmaakt in de laatste kilometer, maar UAE Team ADQ bleek over de betere timing te beschikken.

Eleonora Gasparrini begon zo in een ideale positie aan de sprint, met dank aan haar ploeggenote Silvia Persico. Die laatste wist met een indrukwekkende tussenversnelling Gasparrini perfect af te zetten en zag vervolgens hoe haar werk werd beloond. Gasparrini rekende op overtuigende wijze af met Rüegg, die dit keer genoegen moest nemen met een tweede plaats, en Nadia Quagliotto.