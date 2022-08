Eleonora Gasparrini kraait victorie in MerXem Classic

Eleonora Camilla Gasparrini (Valcar-Travel&Service) heeft de MerXem Classic op haar naam geschreven. De eendaagse wedstrijd voor vrouwen, die voorafgaand aan de Schaal Sels verreden werd in Merksem, eindigde in een massasprint. Gasparrini toonde zich daarin de snelste.

De MerXem Classic was 114 kilometer lang. Er stonden namelijk tien rondes van 11,8 kilometer in en rond het Antwerpse district Merksem op het programma. Op het parcours lagen nauwelijks obstakels. De Theunisbrug gaat licht omhoog, en in de Frans Adriaenssensstraat en Akkerbouwstraat liggen kasseitjes, maar veel stelde dit allemaal niet voor. Een massasprint leek het meest waarschijnlijke scenario.

Aanvankelijk bleef het peloton lang bij elkaar, maar richting de finale brak de groep in drie stukken. Daarna reed een sterke kopgroep weg: Elise Uijen, Annemarie Worst, Silvia Persico en Lena Charlotte Reissner sloegen een behoorlijk gat. Nadat eerst Reissner moest lossen, werden uiteindelijk ook Uijen, Worst en Persico echter weer teruggepakt. Human Powerd Health had de bres gedicht.

Het tempo bleef vervolgens hoog, waardoor niemand meer weg wist te rijden. Het kwam, zoals verwacht, dus aan op een massasprint. Gasparrini versloeg in deze sprint Megan Jastrab (Team DSM) en haar ploeggenote Persico, de eerdere vluchtster.