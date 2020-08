Elena Cecchini en Roxane Fournier naar opvolger Boels-Dolmans donderdag 20 augustus 2020 om 13:18

Boels-Dolmans, dat vanaf 2021 verdergaat als SD Worx, heeft de selectie van volgend jaar versterkt met Elena Cecchini en Roxane Fournier. De Italiaanse Cecchini komt over van Canyon-SRAM, terwijl Française Fournier de overstap maakt van Chevalmeire.

Met de komst van klassiekerrenster Cecchini (tweejarig contract) en hardrijdster Fournier (eenjarig contract) wil SD Worx volgend seizoen de selectie in de breedte versterken. Beide rensters zijn 28 jaar oud.

Cecchini: “Niet makkelijk om mijn bekende omgeving te verlaten”

“In deze tijd van onzekerheden en zonder koersen verwacht je niet dat je direct een nieuw contract krijgt aangeboden”, vertelt Cecchini. “Ik heb de tijd genomen om goed na te denken over deze aanbieding. Na vijf jaar bij mijn huidige team is het niet makkelijk om deze bekende omgeving te verlaten. Anderzijds denk ik dat dit nu de juiste stap voor mij is. Boels-Dolmans is al jaren hét beste team in het vrouwenwielrennen.”

“Ik vind het ook mooi dat ik nog een jaar aan de zijde van Anna van der Breggen kan koersen. Ik hoop veel van haar te leren. Dat Anna van der Breggen en Chantal Blaak vanaf 2022 in de coaching/ploegleiding van het team stappen, juich ik toe. Deze ploeg heeft al heel wat vernieuwingen in het vrouwenwielrennen doorgevoerd”, aldus de renster, die een relatie heeft met Elia Viviani.

Fournier: “Voor het eerst kom ik in zo’n sterk team uit”

Fournier krijgt een rol in de sprinttrein van Jolien D’hoore, maar zal ook voor eigen kansen mogen gaan. “Het was voor mij een groot compliment dat de beste ploeg van de wereld mij wil hebben. Voor het eerst kom ik in zo’n sterk team uit. In dienst van Jolien d’Hoore zal ik zeker waardevol kunnen zijn. Verder hoop ik tactisch sterker te worden. Dit team rijdt altijd agressief. Ik denk dat ik ook waardevol kan zijn door in een ontsnapping mee te springen. Met mijn sprint heb ik dan een wapen, terwijl de ploeg hier een tactisch voordeel aan kan hebben”, zegt ze.