EK-zilver voor Alvarado: “Geen verrassing, dit zat er aan te komen”

Video

Ceylin del Carmen Alvarado kan met een goed gevoel terugkijken op het EK veldrijden in Namen. De Rotterdamse met Dominicaanse roots bleek op het lastige klimparcours de voornaamste uitdager van topfavoriete Fem van Empel. Die laatste was opnieuw te sterk voor de concurrentie, maar Alvarado veroverde wel een zilveren medaille.

Na afloop keek Alvarado voor de camera van WielerFlits terug op haar wedstrijd. “Of dit een verrassing is? Misschien voor veel mensen wel, maar voor ons niet. Dit zat er aan te komen. Ik wist wat ik hier (Namen, red.) kon doen, alles zat mee en ik heb een goede wedstrijd gereden. Tot die slipper na dan, maar dat had ik niet echt in de hand. Het was een mooie dag”, was haar conclusie.

“Het was een vrij droge editie, maar het was toch genoeg glijden en er waren voldoende technische stroken om het verschil te maken. Ik voelde me daarnaast ook goed. Ik had aanvankelijk niet door dat Fem pech had, maar zag haar terugrennen in de post. Ik zag dat er iets mis was, maar ik besloot vervolgens niet te demarreren. Het was nog een lange cross en je kunt je hier vrij snel tegenkomen. Ik heb hier en daar wel iets geforceerd, maar ze kwam weer terug.”

Tweestrijd

De wedstrijd draaide uiteindelijk uit op een tweestrijd tussen Van Empel en Alvarado. “We waren de sterkste vrouwen in koers en hebben er een mooie strijd van gemaakt. Ik had denk ik niet iets anders kunnen doen. De oplopende stroken lagen haar iets beter, de technische passages waren dan weer voor mij. Het was een beetje een kat-en muisspel. We waren aan elkaar gewaagd en hebben beiden een goede cross gereden.”