EK wielrennen 2022: Starttijden individuele tijdrit vrouwen

Het EK tijdrijden voor vrouwen wordt woensdag begonnen door Silja Rúnarsdóttir. De IJslandse vice-kampioene mag om twee uur als eerste proberen een snelle tijd neer te zetten. Bijna drie kwartier later is Ellen van Dijk de laatste renster op het startpodium. De Nederlandse was al vier keer de beste tijdrijdster van Europa en is de regerende wereldkampioene. WielerFlits zet alle starttijden op een rij.

Starttijden individuele tijdrit vrouwen

14:00:00 – Silja Rúnarsdóttir (IJsland)

14:01:30 – Joanna Patterson (IJsland)

14:03:00 – Rotem Gafinovitz (Israel)

14:04:30 – Marta Lach (Polen)

14:06:00 – Ziortza Isasi (Spanje)

14:07:30 – Elena Hartmann (Zwitserland)

14:09:00 – Alessia Vigilia (Italië)

14:10:30 – Emma Cecilie Bjerg (Denemarken)

14:12:00 – Juliette Labous (Frankrijk)

14:13:30 – Christina Schweinberger (Oostenrijk)

14:15:00 – Riejanne Markus (Nederland)

14:16:30 – Lisa Klein (Duitsland)

14:18:00 – Inga Češulienė (Litouwen)

14:19:30 – Eugenia Bujak (Slovenië)

14:21:00 – Dana Rozlapa (Letland)

14:22:30 – Julie Van de Velde (België)

14:24:00 – Hafdís Sigurdardóttir (IJsland)

14:25:30 – Kelly Murphy (Ierland)

14:27:00 – Arianna Fidanza (Italië)

14:28:30 – Sandra Alonso (Spanje)

14:30:00 – Omer Shapira (Israel)

14:31:30 – Agnieszka Skalniak-Sojka (Polen)

14:33:00 – Mia Sofie Rützou (Denemarken)

14:34:30 – Nathalie Eklund (Zweden)

14:36:00 – Audrey Cordon Ragot (Frankrijk)

14:37:30 – Anna Kiesenhofer (Oostenrijk)

14:39:00 – Lisa Brennauer (Duitsland)

14:40:30 – Marlen Reusser (Zwitserland)

14:42:00 – Ellen van Dijk (Nederland)