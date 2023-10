maandag 30 oktober 2023 om 18:20

EK veldrijden 2023: Felipe Orts voert Spaanse selectie aan

De Spaanse wielerfederatie heeft zijn selecties bekendgemaakt voor het komende EK veldrijden in Pontchâteau (3-5 november). De meest in het oog springende naam is die van Felipe Orts, die uitstekend op dreef was in de laatste crossen.

De 28-jarige Spaanse kampioen was afgelopen zaterdag zevende in de Superprestigecross van Ruddervoorde, na een zeer knappe inhaalrace na pech in de eerste ronde. Een dag later deed Orts nog beter: in Maasmechelen realiseerde hij met een vijfde plaats zijn beste uitslag in een wereldbekercross. Orts is dan ook een gevaarlijke outsider voor een EK-medaille in het Franse Pontchâteau.

Orts zal samen met Kévin Suarez de Spaanse eer verdedigen in de wedstrijd voor eliteheren. In de wedstrijd voor elitevrouwen is het, vanuit Spaans oogpunt, uitkijken naar Lucía González en Sofía Rodríguez.

Spaanse eliteselecties voor EK veldrijden in Pontchâteau (3-5 november)

Elitevrouwen

Lucía González

Sofía Rodríguez