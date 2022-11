EK veldrijden 2022: Léo Bisiaux maakt favorietenstatus bij junioren waar, brons voor Nederland

Léo Bisiaux is de nieuwe Europees kampioen veldrijden bij de junioren jongens. De 17-jarige Fransman – ook op de weg een groot talent – is al heel het seizoen een klasse apart. Toch had hij de grootste moeite om Daniel Weis uit Denemarken af te schudden. Dat lukte pas diep in de slotronde. Guus van der Eijnden bezorgde Nederland daarachter een bronzen medaille.

Een bijzonder tafereel aan het begin van de cross. Na amper een ronde reden er een Slowaak en een Hongaar op kop. Matthias Schwarzbacher verdedigde zo’n vijf seconde voorsprong op Barnabas Vas, het jongere broertje van Kata Blanka Vas. Daarachter zaten drie Belgen (Viktor Vandenberghe, een van de favorieten op eremetaal, Wies Nuyens en Antoine Jamin). Pas daarna volgde topfavoriet Bisiaux, op een seconde of tien.

Van de Belgische troef Yordi Corsus ontbrak ieder spoor. Logisch ook, want de jongeling kwam zwaar ten val in Tábor en liep daarbij een hersenschudding op. In de tweede ronde maakte Jamin namens de Belgen de sprong naar voren, met de andere drie op slechts een paar tellen. Bisiaux had intussen gezelschap gekregen van Weis. Opvallenderwijs ontbrak van de Nederlanders tot dan toe ieder spoor.

De Britse schaduwfavoriet Oliver Akers – dinsdag nog tweede op de Koppenberg – gaf intussen op met knieproblemen.

Bisiaux slaat slag in derde ronde

De Franse topfavoriet – leider op de UCI Ranking en de Wereldbeker – begon in de derde ronde aan zijn remonte. Hij reed op een ronde tijd solo naar de kop van de koers. Weis, Jamin en Nuyens volgenden op vijf seconden en plots kwam ook de Nederlander Van der Eijnden vooraan piepen. Hij rukte op naar plek vijf en verkleinde zijn afstand. In de voorlaatste ronde kon Weis vervolgens de oversteek maken naar Bisiaux.

De Deen kwakkelt dit seizoen in zijn resultaten en wisselt topprestaties af met slechte uitslagen. Hij wijdt het aan een te smalle basis door een door blessures geteisterd wegseizoen. Na het EK gaat de Deen terug naar eigen land om zich via trainingen voor te bereiden op het WK in Hoogerheide, begin 2023. Ondanks het sterke optreden van Weis , bleeft de Franse topfavoriet ijzig kalm. In de achtergrond naderde Van der Eijnden het virtuele podium.

Frans toptalent

In de slotronde nam Bisiaux vooraan de kop en bleef Weis onder druk zetten. Ondanks dat de Deen op de hellingen steeds kon terugkeren, brak de veer in de diepe finale alsnog. Met andermaal een ferme versnelling, wist Bisiaux zijn tegenstander te kraken. Weis kwam uiteindelijk zes tellen later het zilver ophalen, terwijl Van der Eijnden zich knap naar brons knokte. Vas won vervolgens het sprintje voor plek vier.

Dat Bisiaux deze winter zo dominant is bij de junioren, mag geen verrassing heten. De 17-jarige Fransman geldt ook op de weg als een groot talent. Afgelopen zomer pakte hij namelijk ook EK-brons op de weg, achter Jan Christen (komend jaar UAE Emirates) en Jørgen Nordhagen (vanaf 2024 bij Jumbo-Visma Development). De renner van AG2R Citroën U19 werd ook achtste in de Ronde van Vlaanderen en tweede in de door Max van der Meulen gewonnen Classique des Alpes.

EK veldrijden 2022 in Namen, junioren jongens

Léo Bisiaux in 37m11s

Daniel Weis +6s

Guus van der Eijnden +19s

4. Barnabas Vas +22s

5. Antoine Jamin z.t.

6. Wies Nuyens z.t.

7. Aubin Sparfel z.t.

8. Matthias Schwarzbacher +43s

9. Zsombor Tacáks +1m02s

10. Mika Vijfwinkel +1m15s

11. Viktor Vandenberghe +1m21s

12. Jelte Jochems +1m26s

13. Robbe Marchand +1m37s

14. Keije Solen +1m39s

15. Floris Haverdings +1m40s

20. Seppe Van den Boer +1m57s

26. Ferre Urkens +2m27s

28. Yordi Corsus +2m32s

50. Axel Van den Broek +5m36s

Volledige uitslag

