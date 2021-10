‘EK trekt in 2025 naar Plouay, Bretagne mikt op WK van 2026 of 2027’

Als we de Franse krant Ouest-France mogen geloven, is Plouay in 2025 gastheer van het EK wielrennen. De Franse plaats was vorig jaar ook al verantwoordelijk voor de organisatie van het wielerevenement. Verder hoopt de wielergekke regio Bretagne in 2026 of 2027 het WK wielrennen te verwelkomen.

Volgens Ouest-France zal Plouay over vier jaar opnieuw een EK organiseren, en wel in de maand september, ten minste één week na de Bretagne Classic – Ouest-France en de GP de Plouay-Lorient-Agglomération Trophée. Dit zijn twee WorldTour-wedstrijden (voor mannen én vrouwen) die jaarlijks worden verreden in en rond Plouay. “We hebben nu, in vergelijking met vorig jaar, meer tijd om alles op een fatsoenlijke manier te regelen”, klinkt het vanuit het organisatiecomité.

Trentino was eigenlijk de beoogde locatie voor het EK van 2020, maar vanwege de coronapandemie werd het kampioenschap in de Italiaanse regio met een jaar opgeschoven. Het alternatief werd uiteindelijk in Bretagne gevonden, ditmaal in Plouay – een plaats met een rijke wielergeschiedenis. Bij de vrouwen ging de Europese titel naar Annemiek van Vleuten, Giacomo Nizzolo was de beste bij de mannen.

WK in Bretagne?

De Europese wielerbond UEC moet nog met een persbericht naar buiten komen, maar het Europese wielercircus lijkt in 2025 dus neer te strijken in Plouay, gelegen in Bretagne. Bretagne heeft echter nog meer grootse plannen: het binnenhalen van het WK. Jean-Yves Tranvaux, voorzitter van het organisatiecomité achter de WorldTour-koersen in Plouay, en Michel Callot, de voorzitter van de Franse wielerfederatie, hebben besloten om de handen ineen te slaan.

“We hebben na overleg besloten om te kijken of het mogelijk is om ons kandidaat te stellen voor een WK. We denken aan een grootschalig Bretoens dossier. Het WK kan dan op verschillende plekken worden gehouden, met verscheidende start- en finishplaatsen”, aldus Tranvaux. De kans bestaat dat Bretagne in september 2022 een bidbook zal aanbieden aan de UCI om zijn kandidatuur kracht bij te zetten. In 2000 was er al eens een WK in Bretagne, met Plouay als uitvalsbasis.