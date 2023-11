zaterdag 25 november 2023 om 08:14

EK baanwielrennen naar Heusden-Zolder in 2025 en 2028, ook hoop op WK

Het EK baanwielrennen komt in 2025 en 2028 naar Heusden-Zolder. De baanwielrenners trekken dan naar het gloednieuwe complex in de Belgische provincie Limburg. De organisatie achter de wielerpiste hoopt ook op het WK baanwielrennen binnen enkele jaren.

De officiële opening is nog maar een maand geleden. Toch slaagde de organisatie erin om heel wat kampioenschappen naar Heusden-Zolder te halen. In 2025 en 2028 komen de eliterenners in actie, in 2026 en 2027 is het aan de junioren en beloften voor een kampioenschap. “Dat het EK in 2028 naar Heusden-Zolder komt, is niet onbelangrijk. Dan zijn er op het EK punten te sprokkelen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen (later dat jaar, red.)”, aldus Cycling Manager en oud-renner Marc Wauters bij Het Nieuwsblad.

“We zijn een dossier aan het samenstellen om het WK in 2029 of 2030 naar de Velodroom te halen. Dat moet in januari ingediend worden en in september zou de UCI dan haar beslissing kenbaar maken”, voegt Wauters nog toe.