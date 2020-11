EK baanwielrennen in 2021 naar eind juni

Het Europees kampioenschap baanwielrennen wordt in 2021 gehouden van 23 tot en met 27 juni. In eerste instantie was er nog sprake van dat het kampioenschap in februari zou plaatsvinden.

Het is Jos Smets, voorzitter van de UEC-baancommissie, die de nieuwe data lanceert in gesprek met Het Nieuwsblad. Het Europees baankampioenschap valt nu enkele dagen na het weekend waarin veel naties hun nationale wegkampioenschappen houden. De locatie is op dit moment nog niet bekend. “De beslissing valt later, maar er zijn voldoende opties.”

“De Nations Cup omvat drie wedstrijden waarvan er één in Engeland is. Aangezien men slechts aan één van de drie manches hoeft deel te nemen, beperkt de verplaatsing zich tot het minimum. Het EK voor junioren en beloften wordt van 17 tot 22 augustus georganiseerd. Waar is afhankelijk van de locatie waar het EK voor elite doorgaat.”

Het nieuws volgt enkele weken na het EK baanwielrennen van 2020, dat in het Bulgaarse Plovdiv werd gehouden. Meerdere toplanden, waaronder Nederland en België, lieten het kampioenschap wegens de gezondheidscrisis links liggen. Groot-Brittannië haalde met zes gouden medailles de meeste Europese titels binnen.