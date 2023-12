vrijdag 1 december 2023 om 13:38

EK baanwielrennen 2024 in Apeldoorn komt met eigen soundtrack

Het EK baanwielrennen, dat begin 2024 in Apeldoorn georganiseerd wordt, heeft vrijdag een eigen soundtrack de wereld ingeslingerd. De muziek is geproduceerd door Lars Woudenberg, die afkomstig is uit Apeldoorn en als artiestennaam ‘Larce’ heeft.

Organisator Libéma Profcycling zegt met de eigen soundtrack de samenwerking tussen het baanwielrennen en muziek ‘naar een nieuw niveau’ te brengen. De track is door Larce uitgebracht bij het muzieklabel Spinnin Records, waar eerder ook bekende dj’s als Martin Garrix, Afrojack, Avicii, Tiësto en Hardwell mee samenwerkten.

“Dat we deze kunstvorm hebben weten te koppelen aan een topsportevenement is dé ultieme stap om topsport veel breder in te zetten als platform”, vertelt projectmanager Rens Kamphuis. “De doorvertaling van sport naar muziek, waarbij een unieke legacy achtergelaten kan worden. De muziek zal nog lang na het evenement blijven bestaan.”

Ook Larce is uiteraard blij met zijn track. “Het is een eer om de officiële soundtrack te produceren voor het EK dat plaatsvindt in mijn eigen stad. Deze samenwerking is voor mij als artiest een geweldige kans, en hopelijk kan ik hiermee een voorbeeld zijn voor de jeugd in Apeldoorn”, geeft hij aan.

Van 10-14 januari 2024 strijden de beste Europese baanwielrenners in Omnisport Apeldoorn om de Europese titels.

Beluister hieronder de soundtrack van het EK baanwielrennen 2024 in Apeldoorn: