EK baanwielrennen 2021 in Minsk

De Europese wielerunie heeft het EK baanwielrennen van 2021 toegewezen aan Minsk. Dat heeft de UEC bekendgemaakt op haar website. Het toernooi wordt van 23-27 juni afgewerkt in de Minsk Arena Velodrome in Wit-Rusland.

Het plan om het EK baan dit jaar in Minsk te organiseren bestond al langer. De Wit-Russische hoofdstad was de belangrijkste gegadigde om een zogenaamd Super-EK te organiseren, met naast baanwielrennen ook kampioenschappen in het wegwielrennen, mountainbike, BMX freestyle, BMX Racing en Gran Fondo. Dat hele spektakel gaat niet door, maar het EK baanwielrennen dus wel.

Het is niet voor het eerst dat Minsk de baantop ontvangt. In 2019 was de stad het decor voor de eerste Wereldbeker-manche van het winterseizoen. Eerder dat jaar waren in Minsk ook de Europese Spelen.

Ook Apeldoorn was in beeld om het EK baanwielrennen dit jaar te organiseren. Het team achter het Omnisport onderzocht de mogelijkheden om de titelstrijd naar Nederland te halen, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op Minsk.