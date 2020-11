EK baanwielrennen 2020 in Plovdiv gaat van start

In het Kolodrum Sport Centre van Plovdiv gaat vandaag het EK baanwielrennen van start. Een gemankeerd kampioenschap, want als gevolg van het coronavirus zagen verschillende toplanden af van deelname. Toch staan tot aan zondag 22 Europese titels op het spel.

Een jaar geleden veroverde de Nederlandse selectie liefst dertien medailles tijdens het Europees kampioenschap in Apeldoorn en eindigde daarmee bovenaan in de medaillespiegel. Maar zoek in Plovdiv niet naar de Oranjeploeg, want die is er niet. Al in september hakte de nationale bond de knoop door dat de sprinters en duurrenners thuis blijven. De KNWU vindt het niet verstandig om haar renners naar een land te sturen dat door de overheid onder ‘code oranje’ is aangemerkt.

Nederland is niet het enige land dat het EK links laat liggen. Ook landen als België, Denemarken en Frankrijk ontbreken. “Door de negatieve ontwikkeling van de gezondheidscrisis in Europa ziet de Franse ploeg af van haar deelname aan het EK. Ondanks de motivatie en geweldige vorm van de renners is besloten alle voorbereidingen te staken omdat de veiligheid van de renners en staf niet langer gegarandeerd is”, lichtte de Franse bond begin deze maand toe.

Ook geen Filippo Ganna

Een ander topland, Italië, wordt geplaagd door positieve coronatests en moest daardoor al enkele renners aan de kant houden. Viervoudig wereldkampioen achtervolging Filippo Ganna, bovendien houder van het wereldrecord op de vier kilometer met staande start, is één van hen en is er dus niet bij in Plovdiv. Duurrenners Liam Bertazzo en Michele Scartezzini testten eveneens positief en moesten in isolatie.

En ook Duitsland blies de reis naar Plovdiv af. “We hebben een verantwoordelijkheid naar onze renners. Gezondheid komt altijd op de eerste plaats”, liet Patrick Moster, sportief directeur van de Duitse bond, weten. Toch staat er een Duitser op de startlijst van het EK. Sprinter Maximilian Levy mag met speciale toestemming toch van start gaan. “Ik heb deze prikkel nodig ter afsluiting van dit verpeste jaar. Ik heb de protocollen goed doorgenomen en zal ze naleven.”

Met Nederlandse sprinttoppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli hoeft viervoudig Europees kampioen Levy weliswaar geen rekening te houden, maar desondanks kan hij genoeg tegenstand verwachten. Denk aan Mateusz Rudyk, vierde op de sprint tijdens het WK in Berlijn, de Europese U23-kampioen sprint Martin Čechman, Denis Dmitriev, de wereldkampioen sprint van 2017 en Tomáš Bábek, de Europese kampioen Keirin van 2016.

Niet alleen op de sprintnummers kunnen we een open strijd verwachten door de afwezigheid van meerdere toprenners, dat geldt ook voor de duuronderdelen. Renners als Elia Viviani, Benjamin Thomas, Bryan Coquard, Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv, die een jaar geleden titels pakten, zijn er nu niet bij en dat biedt kansen voor bijvoorbeeld Filip Prokopyszyn en Oliver Wood om hun eerste Europese titels te pakken bij de elite.

Wereldkampioen scratch Yauheni Karaliok, Europees kampioen scratch Sebastian Mora en zijn koppelgenoot Albert Torres staan ook op het affiche, net als de ervaren Oostenrijkers Graf en Müller, Matthew Walls, die brons pakte op het WK in Berlijn, Christos Volikakis, Pszczolarski en Staniszewski en Ivo en Rui Oliveira. Verder zijn de Italianen, Russen, Spanjaarden, Zwitsers en Oekraïners eveneens met een sterke afvaardiging aanwezig in Plovdiv.

Sterke Britse ploeg

Bij de vrouwen ontbreken eveneens meerdere kopstukken, denk aan Kirsten Wild, de sprintsters uit Duitsland en de huidige Europese kampioenen Madison Amalie Dideriksen en Julie Leth. Maar verder zijn zowel de sprintnummers als de duuronderdelen sterk bezet. De Britse ploeg rekent op onder anderen viervoudig olympisch kampioene Laura Kenny, Elinor Barker en Katie Archibald en bij Italië zijn Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini en Maria Confalonieri aansprekende namen.

Ook bij de vrouwen heeft Rusland een brede selectie. Met Daria Shmeleva en Anastasiia Voinova liggen kansen op de sprintnummers, waarin zij het opnemen tegen onder meer Olena Starikova uit Oekraïne. De enige Portugese op de startlijst, Maria Martins, hoopt te scoren in de duurnummers, net als de Poolse Daria Pikulik en Anita Stenberg uit Noorwegen. Verder rekent Litouwen op Olivija Baleišyte en Simona Krupeckaite in Plovdiv.

Locatie

De data van het EK baanwielrennen stonden al langere tijd vast op de UEC-kalender, alleen liet de locatie op zich wachten. Uiteindelijk werd in juli bekendgemaakt dat het evenement in Bulgarije, in Plovdiv, wordt gehouden. Het Zuidoost-Europese land is voor het eerst gastheer van het EK.

De piste waarop de wedstrijden worden gereden is het Kolodrum (lett. wielerbaan) van Plovdiv, de enige overdekte wielerbaan van het Balkanschiereiland. De 250 meterbaan, die is ontworpen door de Nederlandse architect Sander Douma, is gemaakt van Siberisch larikshout en de helling in de bochten bedraagt 46,5°. Normaal is er plaats voor 6.062 toeschouwers, maar als gevolg van het coronavirus wordt publiek niet toegelaten.

TV

Het vijfdaagse EK baanwielrennen 2020 in Plovdiv is iedere dag rechtstreeks op televisie te zien op Eurosport 1. Ook wordt het sportevenement live uitgezonden via de Eurosport Player en GCN. Kijk voor alle uitzendtijden in de Broadcast schedule van de organisatie.

• 11 november: 16.55 uur op Eurosport en GCN

• 12 november: 16.55 uur op Eurosport en GCN

• 13 november: 16.55 uur op Eurosport en GCN

• 14 november: 16.55 uur op Eurosport en GCN

• 15 november: 13.00 uur op Eurosport en GCN

Programma (o.v.) 11 november

17.26 uur finale scratch race voor vrouwen

17.44 uur finale afvalkoers voor mannen

19.14 uur finale teamsprint voor vrouwen

19.22 uur finale teamsprint voor mannen 12 november

17.32 uur finale scratch race voor mannen

18.27 uur finale afvalkoers voor vrouwen

19.11 uur finale ploegenachtervolging voor vrouwen

19.26 uur finale ploegenachtervolging voor mannen 13 november

18.16 uur – finale individuele achtervolging voor vrouwen

18.37 uur – 1e finale sprint voor vrouwen

18.45 uur – 1e finale sprint voor mannen

18.53 uur – finale omnium voor vrouwen

19.23 uur – 2e finale sprint voor vrouwen

19.31 uur – 2e finale sprint voor mannen

19.47 uur – finale omnium voor mannen

20.19 uur – evt. 3e finale sprint voor vrouwen

20.23 uur – evt. 3e finale sprint voor mannen 14 november

17.18 uur – finale individuele achtervolging voor mannen

17.33 uur – finale puntenkoers voor vrouwen

18.26 uur – finale puntenkoers voor mannen

19.23 uur – finale Keirin voor vrouwen

19.33 uur – finale Keirin voor mannen 15 november

13.00 uur – finale 500 meter tijdrit voor vrouwen

13.22 uur – finale kilometer tijdrit voor mannen

14.02 uur – finale Madison voor vrouwen

14.47 uur – finale Madison voor mannen * genoemde tijden zijn Nederlandse en Belgische tijden