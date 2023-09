woensdag 20 september 2023 om 10:19

EK 2023: Topfavoriete Venturelli pakt tijdrittitel bij junioren vrouwen, Fee Knaven vijfde

Federica Venturelli mag zich een jaar lang Europees kampioene tijdrijden bij de junioren vrouwen noemen. De Italiaanse begon als topfavoriete aan de Europese titelstrijd en wist haar favorietenstatus waar te maken. De Nederlandse en Belgische deelneemsters speelden geen hoofdrol. Fee Knaven eindigde als vijfde.

Het Europees kampioenschap wielrennen in de provincie Drenthe ging vandaag dan eindelijk van start. Vanuit Wildlands Adventure Zoo in Emmen startte het EK met de kampioenschappen tegen de klok. In alle categorieën streden de hardrijders – op een biljartvlak en vrij rechttoe-rechtaan parcours – om de Europese titel. De junioren vrouwen hadden de eer om het EK in gang te schieten met een tijdrit over net iets meer dan twintig kilometer.

Italië versus Zweden voor de titel

Aan het eerste tussenpunt kregen we een eerste indicatie van de waardeverhoudingen tussen de rensters, en bleek Federica Venturelli goed voor de toptijd. De 18-jarige Italiaanse noteerde er een tijd van 12:13 en bleek twee seconden sneller dan de Zweedse Stina Kagevi. Venturelli en Kagevi staken er aan het eerste meetpunt al een beetje bovenuit, aangezien de Duitse Hannah Kunz (12:26) en thuisfavorieten Fee Knaven (12:33) en Zoë van Velzen (12:37) al behoorlijk wat tijd moesten toegeven.

Het bleek een teken aan wand, want ook aan het tweede tussenpunt ging Venturelli (17:25) aan kop, gevolgd door Kagevi (17:39), Kunz (17:47), Knaven (17:58) en de Deense Alberte Greve (18:01). Van Velzen noteerde een tussentijd van 18:10 en kon een medaille inmiddels wel vergeten. Ook voor de Europese titel leek er weinig spanning meer voorhanden, aangezien Venturelli haar voorsprong stelselmatig wist uit te breiden.

Venturelli maakt favorietenstatus waar

De Italiaanse werd voor de start al gezien als de grote favoriete en stelde niet teleur. Venturelli wist haar favorietenstatus waar te maken en bleek met een eindtijd van 26:23 ruim twintig seconden sneller dan runner-up Kagevi. Kunz eindigde namens Duitsland als derde, op iets meer dan een halve minuut van de Italiaanse winnares.

De Nederlandse en Belgische vrouwen speelden geen hoofdrol op dit EK. Knaven eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats, op driekwart minuut van Venturelli. Van Velzen moest genoegen nemen met een zevende plek. De eerste Belgische vinden we pas terug op plaats dertien met Luca Vierstraete. Verder in de uitslag komen we nog de namen van Xaydee Van Sinaey (27ste) en Tessa Kleijn (35ste) tegen.