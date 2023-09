dinsdag 19 september 2023 om 19:47

EK 2023: Starttijden individuele tijdrit beloften mannen – Alle ogen op Alec Segaert

Normaal is de wielerwereld in deze periode in de ban van de wereldkampioenschappen, maar nu gaat de aandacht uit naar een ander groot evenement: het Europees kampioenschap wielrennen. We beginnen op woensdag met de individuele tijdritten. WielerFlits zet de starttijden voor de beloften mannen op een rij.

Op woensdag staan de individuele tijdritten op het programma. De junioren en beloften werken hetzelfde traject af als de elitemannen- en vrouwen, behoudens de westelijke lus bij Noord-Sleen. De jeugdcategorieën slaan dus meteen rechtsaf, terug richting Emmen. In totaal is de ronde goed voor 19,8 kilometer. Al bij al een inspanning van zo’n 25 minuten.

Starttijden individuele tijdrit beloften mannen

13.05 uur – Samet Bulut

13.06 uur – Serban Luncan

13.07 uur – Davíð Jónsson

13.08 uur – Luka Turkulov

13.09 uur – Aivaras Mikutis

13.10 uur – Oded Kogut

13.11 uur – Frank Aron Ragilo

13.12 uur – Axel Källberg

13.13 uur – Tobias Buck-Gramcko

13.14 uur – Edvin Lovidius

13.15 uur – Gonçalo Tavares

13.16 uur – Niccolo Galli

13.17 uur – Dean Harvey

13.18 uur – Gustav Wang

13.19 uur – Mateusz Gajdulewicz

13.20 uur – Wessel Mouris

13.21 uur – Pierre Thierry

13.22 uur – Dmytro Populan

13.23 uur – Filip Lohinský

13.24 uur – Victor Vercouille

13.25 uur – Fabio Christen

13.26 uur – Dogukan Arikan

13.27 uur – Emry Faingezicht

13.28 uur – Gleb Karpenko

13.29 uur – Adrian Stieger

13.30 uur – Mathieu Kockelmann

13.31 uur – Ivan Romeo

13.32 uur – Rokas Adomaitis

13.33 uur – Tim Torn Teutenberg

13.34 uur – Alessandro Romele

13.35 uur – António Morgado

13.36 uur – Kacper Gieryk

13.37 uur – Axel van der Tuuk

13.38 uur – Carl-Fredik Bévort

13.39 uur – Jakob Söderqvist

13.40 uur – Eddy Le Huitoze

13.41 uur – Darren Rafferty

13.42 uur – Raul García Pierna

13.43 uur – Alec Segaert