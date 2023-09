donderdag 21 september 2023 om 13:05

EK 2023: Bondscoach Voeckler roept Turgis op als vervanger van Cosnefroy

De Franse bondscoach Thomas Voeckler heeft, drie dagen voor de wegwedstrijd bij de eliteheren, nog een wijziging moeten doorvoeren in zijn selectie. Benoît Cosnefroy is namelijk ziek en zal worden vervangen door Anthony Turgis.

Cosnefroy was een van de speerpunten in de Franse EK-selectie, maar de 27-jarige puncheur is dus ziek. Bondscoach Voeckler heeft met Anthony Turgis echter wel een zeer capabele vervanger opgetrommeld. De 29-jarige coureur is uitstekend op dreef: afgelopen zaterdag werd hij namelijk nog tweede in de Super 8 Classic, achter wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Arnaud Démare, Sandy Dujardin, kopman Christophe Laporte, Matis Louvel, Clément Russo, Florian Sénéchal en Axel Zingle zullen zondag eveneens in actie komen op en rond de VAM-berg.