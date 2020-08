EK 2020: Voorbeschouwing Mixed Relay Ploegentijdrit woensdag 26 augustus 2020 om 09:00

Het Europees kampioenschap wielrennen is al niet ideaal geprogrammeerd in de kalender, om nog maar te zwijgen over de relatief nieuwe Mixed Relay-ploegentijdrit. Het onderdeel is toe aan de tweede editie, maar titelverdediger Nederland staat alvast niet aan de start. WielerFlits kijkt in de voorbeschouwing naar het parcours en de landen die wél deelnemen.

Historie

De geschiedenis van dit onderdeel is kort. Nadat jarenlang de ploegentijdrit voor merkenteams deel uitmaakte van het WK wielrennen, werd door de UCI een Mixed Relay-ploegentijdrit in het leven geroepen. Met het nieuwe evenement wil de internationale wielerunie genderneutralisatie in het wielrennen en haar atleten promoten, om op die manier een modern en dynamisch format te integreren.

De Europese wielerunie UEC nam de Mixed Relay-plannen van de UCI over en had op het EK in Alkmaar van vorig jaar de primeur te pakken. Acht landen stuurden een team naar de Zaanstreek, waar thuisfavoriet Nederland na een koers van 44,8 kilometer de beste bleek.

Koen Bouwman, Bauke Mollema, Ramon Sinkeldam, Floortje Mackaij, Riejanne Markus en Amy Pieters trokken aan het langste eind. Duitsland werd daar kort achter tweede, gevolgd door het Italiaanse zestal dat op ruim een minuut achterstand eindigde.

Laatste winnaars EK Mixed Relay

2019: Nederland

Regels

De landenteams starten bij dit onderdeel met drie mannen en drie vrouwen, waarbij de bondscoaches zowel beloften als profs mogen selecteren. De mannen en de vrouwen starten apart van elkaar, maar ze rijden wel allebei over hetzelfde parcours.

Eerst vertrekken de drie mannen. Zodra de tweede man vervolgens over de streep bij start-finish is gepasseerd, mogen de drie vrouwen van start. De tijd van de tweede vrouw aan de finish geldt als eindtijd. De landen starten om de drie minuten en de deelnemers rijden op tijdritfietsen.



Parcours

Waar het traject in Alkmaar nog zo plat als een pannenkoek was, is dat in Plouay zeker niet het geval. Daarnaast is het parcours dit jaar tien kilometer langer dan vorig jaar: 54,6 kilometer nu tegenover 44,8 kilometer in 2019.

De ronde die de organisatie in Bretagne heeft uitgetekend voor de EK-wegwedstrijden wordt ook aangedaan in deze Mixed Relay-ploegentijdrit. Het parcours is heuvelachtig, 13,7 kilometer lang en goed voor 195 hoogtemeters per ronde. De mannen beginnen met twee keer dit circuit, waarna de vrouwen ook twee keer het rondje afleggen. In totaal dus goed voor ruim 54 kilometer.

Vlak na de start is de Côte du Moulin (800 meter aan 5%) de eerste klim van de dag, gevolgd door een zeer korte afdaling richting de Côte du Bois de Kerlucas. Vervolgens koersen de renners naar het hoogste punt van het parcours, naar de toppen van de Côte de Kervréhan en Côte de Kercoulan. Daarna beginnen de renners aan een afdaling van een tweetal kilometer en een vlakke tussenstrook.

Vlak blijft het niet tot de finish, want in de slotfase van de ronde doemt nog de Côte du Pont-Neuf (1 km aan 4,5%) op. Vanaf de top is het daarna nog twee kilometer in grotendeels dalende lijn richting de meet.

Datum: Vrijdag 28 augustus 2020

Start eerste land: 14.30 uur

Finish laatste land: rond 17.00 uur

Favorieten

Een EK Mixed Relay op de vrijdag voor de Tour de France, en dat in een opeengepropt wielerjaar. Niet de ideale ingrediënten voor een denderend deelnemersveld. Dat blijkt maar weer uit de startlijst. Slechts zes landen doen mee, waar dat er vorig jaar in Alkmaar nog acht waren. Titelverdediger Nederland is de grote afwezige: de KNWU kan geen representatief team opstellen. Welke landen doen er dan wel mee? We nemen ze allemaal onder de loep.

Oekraïne (start om 14.30 uur)

M: Mykhaylo Kononenko, Oleksandr Golovash, Tyrylo Tsarenko

V: Valeriya Kononenko, Olena Sharga, Ievgeniia Vysotska

Het eerste land aan het vertrek is Oekraïne. Namens het Oost-Europese land is Mykhaylo Kononenko, regerend nationaal kampioen op de weg en in het tijdrijden, de grote motor. Op de individuele tijdrit kon hij echter geen potten breken, hij werd 21ste. Hij krijgt met Oleksandr Golovash een ervaren hardrijder met zich mee, terwijl de talentvolle Tyrylo Tsarenko (19) al de dubbel won op de Oekraïense beloftenkampioenschappen.

Bij de vrouwen staan met Valeriya Kononenko, Olena Sharga en Ievgeniia Vysotska drie hardrijdsters aan de start. Ervaring genoeg, want laatstgenoemde is maar liefst 44 jaar oud.

Zwitserland (start om 14.33 uur)

M: Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Claudio Imhof

V: Elise Chabbey, Marlen Reusser, Kathrin Stirnemann

Zwitserland heeft een afwisseling tussen ervaring en talent aan de start staan. Stefan Bissegger zal de mannen op sleeptouw moeten nemen. De nog maar 21-jarige coureur is sinds deze zomer prof bij EF Pro Cycling en veroverde eerder deze week al zilver op het EK tijdrijden bij de beloften. Het is de vraag hoe fris Bissegger vrijdag nog is, want een dag daarvoor betwist hij ook de wegrit in de U23-categorie. Claudio Imhof is de ervaren man in het drietal, want Robin Froidevaux is ook slechts 21 jaar oud.

Omdat de vrouwen en de mannen apart van elkaar rijden, kan je ook grote verschillen zien tussen de tijden van beide groepen. Zwitserland kan zomaar eens de snelste tijd neerzetten van alle vrouwen. Marlen Reusser beschikt over de benodigde kwaliteiten, getuige haar derde plek op het EK tijdrijden achter de Nederlandse topfavorieten. En dat ondanks een fietswissel. Als zij Elise Chabbey en Kathrin Stirnemann (ook prof bij Paule Ka) mee kan nemen, is Zwitserland een outsider voor een medaille.

Frankrijk (start om 14.36 uur)

M: Julien Duval, Donovan Grondin, Kévin Vauquelin

V: Audrey Cordon-Ragot, Coralie Demay, Séverine Eraud

Het Franse mannenteam is niet heel denderend. Bondscoach Thomas Voeckler heeft de nodige puzzels in elkaar moeten leggen, want naast de Tour de France worden bijvoorbeeld ook de Tour Poitou-Charantes, de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic verreden dit weekend. De ervaren AG2R-renner Julien Duval is bereid gevonden om te starten, samen met Donovan Grondin (19, Arkéa-Samsic) en Kévin Vauquelin (19, stagiair Arkéa-Samsic). Wat we van dit drietal mogen verwachten? Niet heel veel.

De vrouwenploeg wordt aangevoerd door Audrey Cordon-Ragot. De renster van Trek-Segafredo zit op een roze wolk, want ze werd onlangs tweede op het Franse tijdritkampioenschap en pakte een dag later de Franse wegtitel. Op het EK tijdrijden werd ze vervolgens tiende. Het is de vraag in hoeverre Coralie Demay en Séverine Eraud het niveau van Cordon-Ragot kunnen volgen. Een medaille voor het thuisland lijkt lastig te worden.

België (start om 14.39 uur)

M: Victor Campenaerts, Jasper De Plus, Rune Herregodts

V: Britt Knaven, Julie Van de Velde, Sara Van de Vel

België is zeker een kanshebber op eremetaal op dit bijzondere EK-onderdeel. Victor Campenaerts mag aangewezen worden als kopman van de equipe van de gelegenheidsbondscoach Rik Verbrugghe. De nummer twee van het BK tijdrijden en de nummer drie van het EK tijdrijden slaat de handen ineen met de talenten Jasper De Plus (al prof bij Circus-Wanty Gobert) en Rune Herregodts (Lotto Soudal U23). De Plus zal zich willen revancheren na zijn mislukte EK tijdrijden, waar hij vanwege problemen met de fietscontrole te laat aan de start verscheen.

Bij de vrouwen starten Julie Van de Velde en Sara Van de Vel met belofterenster Britt Knaven. Van de Vel en Van de Velde, je zou het bijna een olijk duo gaan noemen, zijn in goede vorm. Op het Belgisch kampioenschap in Koksijde werden zij tweede en derde achter de hier ontbrekende kampioene Lotte Kopecky. Britt Knaven, dochter van oud-Parijs-Roubaix-winnaar Servais, wist op dat BK zevende te worden.

Italië (start om 14.42 uur)

M: Edoardo Affini, Liam Bertazzo, Davide Plebani

V: Vittoria Bussi, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini

Een van de andere favorieten is Italië. Edoardo Affini, volgend jaar actief in de kleuren van Jumbo-Visma, voert de mannenploeg aan. De afgelopen week wist hij achtereenvolgens derde op het Italiaans tijdritkampioenschap en vijfde op het Europees kampioenschap te worden. De vraag is in hoeverre Liam Bertazzo, een respectabele prof maar toch geen tijdritspecialist, en Davide Plebani, een continentale renner zonder bijzondere prestaties, het tempo van Affini kunnen volgen.

Het vrouwenteam van de Italianen is dan wel sterk bezet. Bondscoach Davide Cassani stuurt de nummers twee, drie en vier van het Italiaans kampioenschap tegen de klok de wei in: Vittoria Bussi, Vittoria Guazzini en Elena Cecchini. Bussi wist enkele dagen terug ook nog knap vijfde te worden in de EK-tijdrit. En met twee Vittoria’s in de ploeg moet je toch wel mee kunnen doen om de victorie?

Duitsland (start om 14.45 uur)

M: Miguel Heidemann, Juri Hollmann, Michel Heßmann

V: Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kröger

De laatste ploeg aan de start van het EK Mixed Relay is Duitsland, de zilverenmedaillewinnaar van vorig jaar. Bij de mannen kiezen de oosterburen voor drie talenten met Miguel Heidemann (22, tiende op het EK tijdrijden U23), Movistar-prof Juri Hollmann (20, twaalfde op het EK tijdrijden profs) en Jumbo-Visma-renner Michel Heßmann (19, zesde op het EK tijdrijden U23). Genoeg talent, maar goed genoeg om het goud te pakken?

De vrouwen krijgen vervolgens de kans om het af te maken namens Duitsland. En dat kunnen de Duitse vrouwen zeer zeker, want met Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger staan drie ervaren krachtpatsers aan de start. Brennauer, voormalig wereldkampioene tijdrijden, werd vorige week Duits kampioene op de weg en eindigde in de EK-tijdrit net naast het podium als vierde. Klein werd in die EK-tijdrit negende. Kröger is de derde locomotief. Weten de vrouwen de beslissende slag te slaan?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Duitsland

** België, Italië

* Zwitserland, Frankrijk, Oekraïne

Deelnemerslijst

Weer en TV

Bretagne zonder regen? Dat is geen Bretagne. We zagen deze week al enkele koersen in kletsnatte omstandigheden en ook vrijdagmiddag worden buien verwacht tussen 13 en 17 uur. Dat zal op het technische parcours de nodige invloed hebben op de tijdrit. De temperatuur ligt rond de 18 graden Celsius en er staat een lichte wind uit het noordwesten.

De tv-uitzendingen van Sporza op Eén en Eurosport 1 beginnen tijdens de start van het eerste land, namelijk om 14.30 uur. De NOS zendt de wedstrijd niet live uit op tv.