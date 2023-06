Eising en Mobach langere tijd uit de running: streep door NK

Tijmen Eising en Jarno Mobach zitten in de lappenmand. De twee coureurs missen over anderhalve week het NK in Limburg.

Eising startte vorige week nog in de ZLM Tour. De 32-jarige coureur van VolkerWessels Cycling Team lag op zaterdag in Roosendaal bij een valpartij en brak daarbij zijn arm.

Mobach staat al langere tijd langs de kant. De Zeeuw moest halverwege april opgeven in de tweede rit van de Tour du Loir et Cher en kwam sindsdien niet meer in actie vanwege medische redenen. Mobach fietst inmiddels wel al weer.