Eindwinnaar Thomas: “Een geweldige week voor de ploeg”

Geraint Thomas weet na bijna drie jaar eindelijk weer wat winnen is. De Brit van INEOS Grenadiers wist vandaag de eindzege veilig te stellen in de Ronde van Romandië. Het is voor Thomas zijn eerste overwinning sinds 2018, toen hij de Tour de France op zijn naam wist te schrijven.

Thomas (34) moest vandaag elf seconden goedmaken op leider Michael Woods in de afsluitende tijdrit van goed zestien kilometer rond Fribourg. Aan het eerste tussenpunt bleek het verschil met de Canadees al groot genoeg en dus kon Thomas in de finale iets minder risico nemen. “Ik heb in de laatste afdaling niks stoms gedaan”, klonk het na afloop.

“Ik had natuurlijk ook graag de ritzege mee naar huis genomen, maar ik wilde in de laatste afdaling gewoon geen onnodige risico’s nemen. Het deed me een beetje denken aan de laatste tijdrit in het jaar dat ik de Tour wist te winnen. Ook toen deed ik het rustig aan in de afdaling. Ik ben heel erg blij, zeker na wat er gisteren is gebeurd.”

Goede vorm

De Tourwinnaar van 2018 doelt op zijn knullige valpartij in de laatste meters in de etappe naar Thyon 2000, waardoor hij een eventuele ritzege in rook zag opgaan en twintig seconden verloor op Woods. Het bleek echter niet funest voor zijn kansen op de eindzege, want in de afsluitende tijdrit had hij weinig te duchten van de Canadees.

Met eindwinnaar Thomas en runner-up Richie Porte eindigden er twee renners van INEOS Grenadiers op het eindpodium. “Dit is een geweldige week voor de ploeg. Dit is normaal een voorbereidingskoers richting de Tour de France, maar ik had dit jaar al vrij snel een goede vorm te pakken en dus was het doel om deze koers te winnen”, aldus Thomas.