Eindwinnaar Evenepoel: “Blij met de vorm, maar ben nog niet top” zondag 23 februari 2020 om 18:09

Remco Evenepoel was voor aanvang van de slottijdrit al de grote favoriet om de Volta ao Algarve te winnen, maar de coureur van Deceuninck-Quick-Step gaf zijn eindzege extra glans door de snelste tijd realiseren en wereldkampioen Rohan Dennis te verslaan. “Ik ben heel erg blij”, zo vertelde hij na afloop in het flashinterview.

Evenepoel bleek aan het eerste tussenpunt al twintig seconden sneller dan Dennis. De 20-jarige Belg verloor in de slotfase nog wel wat tijd, maar bleek aan de finish nog tien tellen rapper dan de Australiër van Team Ineos. “Het was twintig kilometer lang echt vol gas. Ik ging snel van start, maar ik probeerde zoveel mogelijk herstelpunten in te lassen.”

“Verder was er sprake van een geweldige communicatie vanuit de ploegleiderswagen. Ik kende alle bochten en kritieke punten”, aldus Evenepoel, die naar eigen zeggen geen waarschuwing heeft afgegeven aan zijn concurrenten voor de komende Giro d’Italia. “De Giro is pas over twee maanden. Mijn volgende doel is Tirreno-Adriatico”

“Ik ben nog niet top, maar ik heb nog tijd om naar mijn beste vorm te groeien. Ik ben blij met mijn huidige conditie. Het was een mooie week en ik vond het leuk om hier voor de eerste keer te koersen. De weersomstandigheden waren prima, de wegen uitstekend en we kregen enkele mooie bergritten voorgeschoteld.”