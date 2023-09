dinsdag 26 september 2023 om 17:23

Eindelijk weer raak! Elia Viviani boekt in CRO Race eerste zege in een jaar tijd

Elia Viviani weet weer wat winnen is. De ervaren Italiaan snelde in de openingsrit van de CRO Race (2.1) naar zijn eerste zege in een jaar tijd. De renner van INEOS Grenadiers won voor Tobias Lund Andresen en Alexander Kristoff. Viviani is tevens de eerste leider in de Kroatische rittenkoers.

116 renners verzamelden zich vandaag in Primošten, een badplaats aan de Kroatische kust, voor de eerste etappe van de CRO Race 2023. Grote namen als Matej Mohoric, Ethan Hayter, Elia Viviani, Quinn Simmons en Eddie Dunbar konden zich opmaken voor een verraderlijke heuvelrit van iets meer dan 180 kilometer, met finish in Sinj. Een sprint behoorde vooraf tot de mogelijkheden, maar leek zeker geen uitgemaakte zaak.

Vier renners op avontuur

Vijf renners probeerden een sprint te ontlopen en gingen dan ook vroeg in de aanval. Raul García Pierna (Equipo Kern Pharma), Simone Bevilacqua (EOLO-Kometa), Michal Schuran (ATT Investments), Mateusz Grabis (Voster ATS Team) en oud-prof Edward Ravasi (Team Hrinkow Advarics) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong te vergaren van ruim vier minuten.

In het peloton besloten twee ploegen het vuile werk op te knappen. Bahrain Victorious had vandaag vertrouwen in de winstkansen van de snelle Sloveen Matevž Govekar en de formatie kreeg onderweg hulp van de mannen van Jayco AlUla. Door de verenigde krachten in het peloton, liep de voorsprong van de kopgroep steeds verder terug. Met nog veertig kilometer op de teller was de voorsprong al gehalveerd.

Op naar een sprint, Mohoric komt ten val

In de spits van de koers reden er met Bevilacqua, García Pierna en Schuran op dat moment nog maar drie renners voorop. De twee andere vluchters, Grabis en Ravasi, waren inmiddels al gelost en ingerekend door het peloton. En ook voor de drie overgebleven aanvallers bleek het een gevecht tegen de bierkaai. Op goed twintig kilometer van het einde werden de Italiaan, Spanjaard en Tsjech bij de lurven gegrepen.

Een massasprint stond in de sterren geschreven en een sprint kregen we in finishplaats Sinj, maar daarvoor werd het peloton nog wel opgeschrikt door een valpartij. Op goed zeven kilometer van de finish gingen meerdere renners tegen de vlakte, met als bekendste slachtoffer Matej Mohoric. De Sloveen, vorig jaar nog eindwinnaar van de CRO Race, zat echter al snel weer op zijn fiets.

Viviani boekt – eindelijk – weer eens een zege

Dat was ook wel nodig met het oog op een nieuwe eindzege, maar de renner van Bahrain Victorious moest wel alle zeilen bijzetten om weer terug te keren in het peloton. Voorin viel het echter niet meer stil en dus verloor Mohoric gevoelig veel tijd in de laatste kilometers, waarmee zijn klassementsambities toch een flinke knauw krijgen. Intussen zaten de sprinters op de eerste rij, met Viviani, Kristoff en Andresen als bekendste namen.

Viviani kreeg in de laatste honderden meters een perfecte lead-out van zijn ploeggenoten van INEOS Grenadiers, ging als eerste de sprint aan en wist vakkundig de opkomende jonge Deen Andresen en Kristoff achter zich te houden. Viviani boekte zo zijn eerste overwinning sinds… de zesde etappe van de CRO Race 2022. Het is voor de 34-jarige Italiaan alweer de 88ste zege uit zijn carrière.

In het klassement gaat Viviani ook aan de leiding, gevolgd door de nummers twee en drie van vandaag, Andresen en Kristoff. Mohoric deed vandaag dus slechte zaken en kijkt nu al tegen een achterstand aan van 48 seconden.