Eindejaarslijstjes: Het populairste commentaarduo van 2021

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2021? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag peilen de populariteit van commentaarduo’s.

Wil je de tussenstand of uitslag van de Eindejaarslijstjes-poll bekijken? Check dan elke dag de Instagram Stories van @WielerFlits!

NOS

Bij de NOS houden ze naast duo’s ook van trio’s. Tijdens de Tour de France namen analisten Maarten Ducort en Stef Clement om beurten het stoeltje bezet naast hoofdcommentator Joris van den Berg, die voor het tweede jaar op rij de uitzendingen van de drieweekse door Frankrijk mocht begeleiden.

Vanwege chronische rugproblemen zit dat er voor Herbert Dijkstra niet meer in. Zijn fameuze Franse kastelenboek bleef dus dicht, wel kon hij afgelopen april het Limburgse heuvelland boek uit de kast pakken, want bij de Amstel Gold Race vormde hij weer het vertrouwde duo met Ducrot.

Voor de vrouwenkoersen mikt de NOS op Danny Nelissen en Roxane Knetemann, die dankzij het groeiend aantal televisiekoersen steeds vaker te horen zijn.

Sporza

Sinds 2016 peilen we ieder jaar de populariteit van de wielercommentatoren. Eén man stond sindsdien altijd op de hoogste plek en dat is Michel Wuyts. Samen met José De Cauwer vormt hij al jarenlang een succesvol commentaarduo bij de uitzendingen van het wegwielrennen. In het veldrijden is Paul Herygers zijn vaste kompaan. Maar aan beide gevierde samenwerkingen lijkt een einde te komen. Wuyts moet vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd de VRT verlaten. Of hij op een andere sportzender terugkeert is nog niet bekend.

Zijn opvolger voor de grote rondes is Renaat Schotte, die de afgelopen jaren al geregeld bij andere wedstrijden het commentaar verzorgde met De Cauwer.

Dankzij de explosieve groei van tv-uitzending van vrouwenwedstrijden zijn Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix een bekend en gewaardeerd duo geworden. Echter eindigt ook deze samenwerking. Decroix combineerde haar tv-klus met het ploegleiderschap bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Vanaf volgend jaar gaat ze voltijds aan de slag bij de Nederlandse Womens WorldTour-ploeg.

Op Sporza-radio is tijdens de Tour de France nog altijd Christoph Vandegoor dé man. Dit jaar had hij iedere week een andere co-commentator naast zich zitten. Nieuw dit jaar waren de onderonsjes met de tv-uitzending. Op de rustige momenten in de koers hadden ze vanaf locatie een kruisverbinding met de televisiecollega’s die in Brussel zaten. Met name het duo-schap met Sven Nys viel op social media in de smaak.

Eurosport

Wie de Giro d’Italia wil kijken kan niet meer om Eurosport heen. De sportzender, die zichzelf de Home of Cycling noemt, heeft de exclusieve uitzendrechten van alle koersen georganiseerd door RCS Sports. Tijdens die Italiaanse koersen zijn Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het kolderieke duo dat uitgebreid de tijd neemt om veel randzaken (zoals al het gedierte langs de route) te bespreken, maar ook de koerssituatie.

Andere bekende combinaties zijn Jan Hermsens en Bobbie Traksel, en voor de vrouwenkoersen Nick Stöpler en Iris Slappendel.

VTM

Bij de Vlaamse commerciële zender VTM heeft Jan Suykens het commentaarstokje overgenomen van Merijn Casteleyn, die de wielermedia verlaten heeft. Dit jaar vormde hij tijdens Milaan-San Remo een gloednieuw commentaarduo met Thijs Zonneveld. In het veldrijden heeft hij met Niels Albert een erkende ex-prof naast zich.