Eindejaarslijstjes: De beste Nederlandse wielrenner van 2022

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2022? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de beste Nederlandse wielrenner van 2022.

Thymen Arensman

Thymen Arensman brak dit jaar helemaal door. De 23-jarige Nederlander liet zien momenteel hét Nederlandse groterondetalent te zijn. In zijn eerste twee profjaren had Arensman al mooie dingen op het gebied van tijdrijden laten zien, maar een zege en een korte uitslag in een grote meerdaagse wedstrijd ontbraken nog. Die kwamen er dit jaar allebei.

Arensman maakte voor het eerst indruk in Tirreno-Adriatico, waar hij lange tijd op podiumkoers lag en uiteindelijk als zesde eindigde. Na een hoogtestage in april bleek de Nederlander nog beter te kunnen. In de Tour of the Alps zette hij samen met kompaan Romain Bardet de wedstrijd volledig naar zijn hand in de slotrit naar Lienz, met een derde plek en winst in het jongerenklassement tot gevolg.

Het bleek de basis voor een mooie Giro d’Italia. Alhoewel de Gelderlander geen rit won in Italië, was hij een van de smaakmakers en eindigde hij twee keer als tweede in een etappe.

Na een pauze kwam Arensman in het najaar nog beter terug. In de Ronde van Polen boekte de renner van Team DSM zijn eerste profzege en werd hij tweede in het eindklassement, waarna hij in de Vuelta zijn naam definitief tussen de wereldtop vestigde. Arensman won de koninginnenrit naar de Sierra Nevada en besloot de koers als zesde in het algemeen klassement.

Belangrijkste resultaten

Vuelta a España – 6e + (ritzege)

Ronde van Polen – + (ritzege)

Tirreno-Adriatico – 6e

Tour of the Alps – + (jongerenklassement)

Giro d’Italia – 18e

Dylan van Baarle

Dylan van Baarle zal 2022 nooit meer vergeten. De 30-jarige Nederlander won namelijk Parijs-Roubaix en eindigde als tweede in de Ronde van Vlaanderen. Vooral de manier waarop hij wegreed bij de andere favorieten in Parijs-Roubaix was indrukwekkend.

De prestaties van Van Baarle zijn het gevolg van elk jaar een beetje beter worden en vooral koersen met het hoofd. Waar anderen energie verspillen door in de wind te rijden, te reageren op de verkeerde aanvallen of te vroeg al piekwaardes te rijden, is Van Baarle zuinig met zijn krachten.

En dat zorgt ervoor dat de Nederlander na een slopende koers bijna altijd komt bovendrijven. Zijn prestaties in Vlaanderen en Roubaix zijn dan ook helemaal niet gestolen. Van Baarle laat het al jaren zien.

Belangrijkste resultaten

Parijs Roubaix – [nr:1]

Ronde van Vlaanderen – [nr:2]

E3 Saxo Bank Classic – 8e

Koen Bouwman

Koen Bouwman redde de meubelen voor Jumbo-Visma in de Giro d’Italia. De Nederlandse ploeg had vooraf torenhoge ambities met Tom Dumoulin en Tobias Foss om een goed klassement te rijden. Zij konden de verwachtingen uiteindelijk niet waarmaken. En dus was het aan Bouwman.

Al in de zevende rit was het raak voor de Achterhoeker. Onderweg naar Potenza kwam Bouwman met onder meer Bauke Mollema en Tom Dumoulin in een Nederlands getinte vlucht terecht. Met hen en Davide Formolo bleef hij in de finale over. Dumoulin probeerde op de slotklim een aantal keer weg te rijden, maar slaagde daar net niet in. Bouwman kreeg het door de aanvallen even moeilijk en toen Dumoulin inzag dat hij de rit zelf niet zou winnen, liet hij Bouwman terugkomen. De Nederlander liet in Potenza zien enorm explosief te zijn en liet Mollema en Formolo makkelijk achter zich.

Later in de Giro kreeg Bouwman ook nog eens de blauwe bergtrui om zijn schouders gehangen. Die wist hij succesvol te verdedigen. Als kers op de taart kwam hij op die manier ook nog in de positie om de negentiende etappe te winnen. Die kans liet hij natuurlijk niet liggen, waardoor het een sensationele Giro voor hem werd.

De rest van het seizoen zagen we Bouwman niet veel meer in actie komen. Wel won hij nog een rit in de Ronde van Slowakije en werd hij daar derde in het eindklassement.

Belangrijkste resultaten

Bergklassement Giro d’Italia – [nr:1]

7e etappe Giro d’Italia –

19e etappe Giro d’Italia –

Ronde van Slowakije – 3e + [nr1] (ritzege)

Dylan Groenewegen

De overstap naar BikeExchange-Jayco heeft Dylan Groenewegen goed gedaan. Na drie jaar zonder zege in de Tour de France won de Amsterdammer eindelijk weer eens een rit. Al in de derde etappe was het raak voor de sprinter. In Sønderborg gaf hij Wout van Aert en Jasper Philipsen het nakijken.

Met die zege was het seizoen al geslaagd voor de Nederlander. Terugkeren en winnen in de Tour de France was de afgelopen jaren het grote doel van Groenewegen. Zijn ritzege in Denemarken bewoog hem dan ook tot aan tranen toe.

Groenewegen eindigde zijn jaar met zeven zeges. Naast de genoemde etappe in de Tour de France, won hij ook nog Veenendaal-Veenendaal en ritten in Noorwegen, Slovenië, Hongarije en Saoedi-Arabië. Op zich een prima jaar, al zullen er voor Groenewegen zelf nog wat grote zeges in andere WorldTour-wedstrijden ontbreken. De Minerva Classic Brugge-De Panne bijvoorbeeld, waar hij tweede werd.

Belangrijkste resultaten

3e etappe Tour de France –

Veenendaal-Veenendaal Classic –

2e etappe Arctic Race of Norway –

2e etappe Ronde van Slovenië-

4e etappe Ronde van Hongarije –

3e etappe Saudi Tour –

5e etappe Saudi Tour –

Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen kende het mooiste jaar uit zijn carrière tot nu toe. De Nederlander mocht drie heel grote zeges op zijn palmares bijschrijven en won daarnaast nog eens tien keer.

Het jaar begon voor Jakobsen met vier zeges in de Algarve en Valencia, waarna hij met Kuurne-Brussel-Kuurne een grote Vlaamse klassieker binnenhengelde. Ook in Parijs-Nice was het feest voor Jakobsen, waardoor hij begin maart al op zes zeges stond.

Zijn prestaties in het voorjaar zorgden ervoor dat Jakobsen voor het eerst in zijn leven naar de Tour de France mocht. Met een ritzege in Denemarken kan de sprinter terugkijken op een geslaagd debuut én een geslaagd seizoen, dat even later nog veel mooier zou worden.

In München kroonde Jakobsen zich namelijk tot Europees kampioen, waardoor de coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl aankomend jaar rondrijdt in de sterrentrui.

Belangrijkste resultaten

EK op de weg –

2e etappe Tour de France –

Kuurne-Brussel-Kuurne –

2e etappe Parijs-Nice –

Kampioenschap van Vlaanderen –

Elfstedenronde –

5e etappe Baloise Belgium Tour –

2e en 5e etappe Ronde van Valencia –

1e en 3e etappe Ronde van de Algarve –

2e en 3e etappe Ronde van Hongarije –

Bauke Mollema

Bauke Mollema vond zichzelf op 35-jarige leeftijd opnieuw uit. Na klassementsrenner en eendagscoureur te zijn geweest, is Mollema nu vooral tijdrijder. Op 22 juni 2022 verbaasde de Nederlander vriend en vijand door met overmacht het NK tijdrijden te winnen. Mollema bleef Tom Dumoulin en Daan Hoole met meer dan een halve minuut voor. Een van de beste prestaties uit zijn carrière, vond hij.

Eerder was Mollema al als vierde geëindigd in de afsluitende Giro-tijdrit. Na zijn nationale tijdritzege was de Nederlander eager om zich ook in mondiale tijdritten met de beste renners te meten. Dat lukte aardig: hij werd 9e en 6e in de tijdritten in de Tour de France en eindigde als tweede in de proloog van de Deutschland Tour. Alleen het WK tijdrijden verliep minder voor de Nederlander.

Overigens is Mollema ook ‘gewoon’ nog eendagscoureur. Dit jaar kwam hij tot weer tot een knappe vierde plaats in de Clásica San Sebastián en een zevende plaats in de Ronde van Lombardije. Daarnaast werd hij tweede in de door Bouwman gewonnen Giro-rit. Een zege in de Giro d’Italia is nog altijd een hiaat op het palmares van Mollema.

Belangrijkste resultaten

NK tijdrijden –

Clásica San Sebastián – 4e

Ronde van Lombardije – 7e

7e etappe Giro d’Italia –

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel kende een wisselvallig 2022. Waar het in sommige periodes heel goed met de Nederlander ging, ging het in andere periodes ook helemaal niet goed met MVDP. In de Tour de France was de tank leeg, op het WK wielrennen stapte hij af. Toch kan Van der Poel weer wat mooie zeges bijschrijven.

Zo won hij voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen na een gedenkwaardig duel met Tadej Pogačar. Met hem was hij op de Oude Kwaremont weggereden. In een sprint moest de Sloveen vervolgens zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Even daarvoor won hij ook nog eens Dwars door Vlaanderen.

Later vermaakte Van der Poel de wielerwereld ook in de Giro d’Italia, al won hij slechts één rit. De Nederlander zegevierde in de eerste etappe naar Visegrád, waarna hij een poosje in de roze trui mocht rijden. Die Giro werd hij nog twee keer tweede en een keer derde. Simon Yates en Biniam Girmay bleken in de twee ritten waarin MVDP tweede werd de sta in de weg.

We vergeten dan nog Milaan-San Remo (3e), Amstel Gold Race (4e) en Parijs-Roubaix (9e). Van der Poel gaf kleur aan alle koersen, maar beschikte er niet (meer) over zijn topvorm.

Belangrijkste resultaten

Ronde van Vlaanderen –

Dwars door Vlaanderen –

1e etappe Giro d’Italia –

GP de Wallonie –

Milaan-San Remo –

Amstel Gold Race – 4e

Parijs-Roubaix – 9e

En meer…

Een eervolle vermelding is er dit jaar voor Olav Kooij. De 20-jarige Nederlander kan terugkijken op een indrukwekkend jaar met liefst negen profzeges. Zo won hij onder meer drie ritten in de ZLM Tour en het eindklassement en boekte hij zijn eerste zege op WorldTour-niveau: Kooij schoot in de Ronde van Polen in de openingsrit raak. Ook zijn zege in de Sparkassen Münsterland was een fraaie.

Ook Taco van der Hoorn willen we nog even benoemen. Alhoewel een zege in een grote ronde dit jaar uitbleef, maakte hij toch weer indruk. Van der Hoorn won een memorabele editie van de Brussels Cycling Classic uit de vroege vlucht en won ei zo na de kasseienrit in de Tour de France. Ook zijn sterke prestaties in Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Roubaix bleven niet onopgemerkt.

