Eindejaars Quiz: Wat weet jij nog van het wielerjaar 2020?

We naderen de laatste week van een bizar maar memorabel wielerjaar. De hoogte- en dieptepunten liggen bij menig wielerfan nog vers op het netvlies. Met onze Eindejaars Quiz kijken we in tien vragen terug op opmerkelijke momenten uit het afgelopen wielerseizoen.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk donderdag 31 december december 2020 om 23:59 antwoord op de vragen in de quiz

2. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we de volgende prijzen:

– Een Syncros FP 1.5 fietspomp (t.w.v. € 157,85)

– Een Syncros-pakket bestaande uit een bidonhouder, multi-tool, minipomp, zadeltasje & bandenlichters (t.w.v. € 69,90)

3. Uiterlijk zaterdag 2 januari 2021 nemen we contact op met de winnaar en krijgen alle deelnemers via mail de uitslag.

* slechts 1 deelname per persoon toegestaan